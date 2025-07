Marga Prohens: «No creo que los que viajaban en el Peugeot hablaran de Jésica y Sánchez lo hiciera de Kant»

Los currículums de los políticos están siendo escrutados en todos los partidos políticos, tras la dimisión de Noelia Núñez (PP). El caso Montoro, el Peugeot en el que Pedro Sánchez recorrió España junto a los integrantes de la trama corrupta y la insistencia de Núñez Feijóo en la necesidad de un cambio de Gobierno son los asuntos en los que entra Marga Prohens en esta parte de la entrevista concedida a OKDIARIO.

PREGUNTA.- Después de estallar el caso Montoro, han aparecido algunas comunidades autónomas que han reconocido que hicieron algún pago a la empresa Equipo Económico. ¿Le consta que el Govern de Baleares llegara a tener alguna vinculación en la legislatura de José Ramón Bauzá?

RESPUESTA.- Pues mire, la verdad es que no me consta y no sé si alguien lo ha mirado o no, pero que yo sepa no me consta. No tengo ni idea.

P.- ¿Ha pedido en los últimos días a su equipo, a sus consellers o al grupo parlamentario que revisen bien sus currículums?

R.-La verdad es que no, no lo he pedido, porque yo creo que es la responsabilidad de cada uno. Entonces cada uno tiene que ser responsable. Yo confío en que tengo un equipo de hombres y mujeres responsables, pero no me he puesto a hacer una revisión de los currículums, ni de los propios ni de los extraños de la oposición. No estoy en esto, la verdad.

P.- ¿No es lo que toca?

R.- Está el caso de la delegada del Gobierno de Valencia o el caso del propio Patxi López, según he podido leer estos días. Bueno, me parece un poco absurdo que llevemos una semana hablando de currículums. De verdad lo digo, por muy deleznable que me pueda parecer mentir en algo tan básico y que yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Me parece absurdo que estemos hablando de los currículums, cuando la mano derecha del presidente del Gobierno está en la cárcel. Cuando ha habido un aviso del secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias donde se puso en alerta porque la UCO había pedido vigilar quién se reunía en la cárcel con Santos Cerdán y el secretario de Estado de un país democrático, de una democracia liberal dentro del contexto europeo, lanza el aviso para poner sobre aviso a los que hacían visitas y poner sobre aviso a un delincuente que, insisto, está en la cárcel. Y aquí no pasa nada. Y aquí no dimite el que ha puesto sobre aviso una investigación de la UCO, el que ha frustrado una investigación de la UCO y no pasa nada.

Y mientras hablamos de currículums, la Ley Bolaños sigue haciendo sus pasos. Tenemos al presidente del Gobierno de España hasta las cejas, asediado por casos de corrupción de su entorno más íntimo. Me da igual. Su mujer, su hermano, el fiscal general, sus dos manos derechas, todos los que iban en el Peugeot… todos asediados por casos de corrupción. Y no pasa nada. Y sigue.

P.- ¿Y no se hablaría de la trama de Koldo en el Peugeot?

R.- No solo está la corrupción económica, no solo está la corrupción institucional, sino también está la corrupción moral. Este partido, este Gobierno que se hacía llamar el más feminista de la historia y que el feminismo ha resultado ser el feminismo de las sobrinas o los whatsapps que vimos este fin de semana, incluso diciendo qué parte del cuerpo tenían que enseñar en las reuniones las mujeres o las chicas que les acompañaban. El otro día lo dije, yo no creo que los que viajaban en el Peugeot hablaran de Jésica y Pedro Sánchez hablara de Kant o de Nietzsche. Me cuesta creerlo.

P.- Este fin de semana, su homóloga extremeña, María Guardiola, decía en OKDIARIO que Feijóo conseguiría borrar el Sanchismo de cabo a rabo. ¿Lo ve posible?

R.- Es posible y necesario. Evidentemente tiene que haber unas elecciones. Pero lo más curioso es que no hay unas elecciones porque, dice el propio presidente al Gobierno de España: no, yo no voy a convocar a los españoles a las urnas, oiga, libre y democráticamente para que hablen. Porque sé que perdería las elecciones. Y lo ha dicho. Pero vamos a hablar de currículums. Entonces, de verdad que creo que lo que está pasando en España si nos lo hubieran contado hace diez años o si lo viéramos desde otro país de nuestro entorno, todavía nos preocuparíamos mucho más. Entonces, creo que el cambio de ciclo político ya está en la calle.

Yo creo que el cambio de ciclo de Sánchez a Feijóo, de la corrupción a la transparencia, de poner en jaque todas las instituciones democráticas a la decencia de volver a poner el crecimiento económico, de volver a poner la igualdad real de todos los españoles ante la ley, de que no haya comunidades autónomas de primera y de segunda ya está en la calle. El sentimiento ya está en la calle. Entonces sólo es cuestión de tiempo que nos convoquen a las urnas para que el cambio de ciclo sea una realidad y para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente que necesitan todos los españoles.

Lo mismo que podemos hablar del cupo separatista. Podemos hablar de este trato de favor con algunas comunidades mientras se desprecia y se insulta a las otras. No se insulta a Marga Prohens, se insulta a todos los ciudadanos de las Islas Baleares cuando les dicen: sí, yo voy a condonar la deuda de Cataluña o cuando dicen sí, Cataluña va a recibir una financiación especial, va a tener su propia hacienda o va a poder gestionar las competencias de inmigración. Mientras a ti te impongo un cupo de reparto de menores que no quiere Cataluña o el País Vasco. Entonces, de verdad que creo que es sólo cuestión de tiempo, porque en la calle el cambio de ciclo ya es una realidad.