Marga Prohens: «Armengol tiene que contar la verdad y pedir perdón para poder volver a Baleares»

La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, entra de lleno en el caso Koldo y sus consecuencias. En la entrevista concedida a OKDIARIO, valora la situación de Francina Armengol en la trama. Su mentira en el Senado la obligó a volver a la Cámara Alta a dar de nuevo explicaciones. Armengol es aún la líder de los socialistas en Baleares por lo que Prohens también habla de la oposición en el Parlament en estos dos primeros años de legislatura.

PREGUNTA.- ¿Vio la reciente comparecencia de Francina Armengol en el Senado?

RESPUESTA.- La última no la vi. Vi algunos cortes, pero no la vi.

P.- Iba a preguntarle si la vio volver a mentir en algo.

R.- Bueno, yo vi algunas cosas un poco absurdas. Es evidente que en la primera comparecencia mintió. Por eso, ha tenido que haber una segunda comparecencia para rectificar esta mentira inicial tipificada como delito. Evidentemente, las mentiras tienen las patas muy cortas y se vio perfectamente que había mentido. No hemos tenido otra versión de éstos que cambian los móviles y se borran los whatsapps. Yo creo que incluso los niños pequeños, que son los que utilizan ya teléfono móvil, que dominan mucho más que nosotros, saben que cuando se cambia de móvil no se borran los whatsapps.

P.- ¿Usted a quién le da más credibilidad, a Aldama o a Armengol?

R.- A ninguno de los dos, la verdad. Lo que es curioso es lo de Aldama. Este fin de semana hemos visto a un Aldama en principio desvinculando a la mujer del presidente del rescate de Air Europa y salió toda la opinión sincronizada del Partido Socialista en tromba defendiendo a Aldama, defendiendo la honorabilidad y la veracidad de Aldama. Al día siguiente dice Aldama: No, no, evidentemente, pues hubo unos contactos y Aldama ya no era creíble, ¿no? A mí el que me da cero credibilidad es el PSOE, pero desde el número 2 que está en la cárcel, la mano derecha del presidente del Gobierno hasta hace un mes que está en la cárcel, hasta el otro número 2, que está imputado hasta, por supuesto, el número uno, que es el que conducía el Peugeot, ¿no?

P.- ¿Han auditado ustedes, o al menos anunciaron que lo harían, los contratos con Levantina Ingeniería y Construcción, la empresa que contrató el Govern para hacer el nuevo Son Dureta y además de otras pequeñas obras, una empresa que es la que pagaba comisiones a la trama? ¿Qué han encontrado?

R.- Yo no tengo todavía el resultado de las auditorías, porque fíjese que es un trabajo desagradable, porque cuando uno entra a gobernar lo que quiere es gobernar, es gestionar, no es ir haciendo estas investigaciones, estas auditorías. Es un trabajo laborioso porque nosotros nos vamos enterando por los medios de comunicación y quiero aprovechar para agradecer la labor de independencia y la labor de valentía de los medios de comunicación, de OKDIARIO también en particular, pues nos vamos enterando por vosotros de los nombres de las empresas.

De hecho, nos enteramos por vosotros de que había 4 millones de euros en mascarillas caducadas dentro de un almacén, porque esto fue otra mentira que dijo Armengol la primera vez que le pusieron un micro en aquella comparecencia que yo creo que pasará a la historia como la comparecencia de las mentiras en el Congreso de los Diputados, en la que dijo que se había informado en el traspaso de poderes. Para empezar, conmigo no hubo traspaso de poderes porque Armengol ya había huido y con mi consellera de Salud, en ningún momento está la existencia de unas mascarillas que ya eran objeto de investigación de la Guardia Civil, que Armengol dijo que ella no se enteraba de cuándo iba la Guardia Civil a su Conselleria. Me resulta un tanto curioso, ¿no? Y que, como digo, en ningún momento se nos informó.

P.- Con lo que se sabe hasta ahora, ¿cree que Francina Armengol está legitimada para volver a ser candidata en Baleares?

R.- Bueno, esto tiene que decidirlo el PSOE. Yo siempre soy muy respetuosa con los candidatos de los otros partidos. Creo que para volver a Baleares lo primero que tendría que hacer es empezar por contar la verdad, evidentemente, y pedir perdón porque ella presuntamente formó parte de esta trama o de esta estafa, como se le quiera llamar. Pero tanto está el estafador como quien se deja estafar. Y yo no voy a entrar en más detalles que son objeto de la investigación y que ya demostrará la justicia su veracidad o no. Yo voy a hablar sólo de los hechos probados y es que aquí se encargan unas mascarillas que llegan, unas mascarillas de las que se hace un informe. Se dice que estas mascarillas no sirven para el objeto por el cual han sido compradas. ¿Por qué se esconde este informe? Se esconde este informe porque se busca financiación europea para pagar estas mascarillas. Entonces se esconde el informe que dice que han comprado un producto defectuoso y que a diferencia de lo que haríamos todos en nuestras casas, cuando uno recibe un producto defectuoso y no es parte de esta estafa, es pedir inmediatamente que se lleven el producto defectuoso y lo repongan, o bien que devuelvan el dinero. Aquí no se hizo ni una cosa ni la otra. Entonces, lo primero que tendría que hacer ella es explicar todo esto y decir la verdad a los ciudadanos de Baleares, porque al final los 4 millones de euros se nos estafaron a los ciudadanos de Baleares, que los pagamos con impuestos.

P.- Sigo con la oposición. El anterior periodo de sesiones terminó con el PP pidiendo a la izquierda bajar el tono porque se había entrado en varias ocasiones en asuntos personales. ¿Cree que se ha conseguido?

R.- Creo que sigue habiendo demasiado ruido en el Parlament. Es verdad que es un ruido que la inmensa mayoría de veces se queda sólo en el Parlament, es decir, no se traslada a la calle porque frente a este ruido ha habido siempre un gobierno, un gobierno del Partido Popular, es verdad, en minoría, pero un gobierno monocolor del Partido Popular también desde el principio de la legislatura. Y un gobierno que es signo de estabilidad, pasara lo que pasara en el Parlament, con una hoja de ruta. Y por eso aquí está el cumplimiento del 93% del programa de gobierno en sólo dos años. Esto no se consigue si la hoja de ruta del Ejecutivo se hubiera parado cada vez que ha habido una polémica, una tensión o una pelea en el Parlament. Esto se logra sólo alejando al Govern de este ruido, teniendo muy clara cuál es nuestra hoja de ruta y no desviándonos. Le puedo asegurar que ni un día, pasara lo que pasara en el panorama político nacional o autonómico, mis consellers en el Parlament no se han desviado de su hoja de ruta. Entonces, creo que esta es la ventaja que hemos tenido, pero evidentemente hemos escuchado en este periodo de sesiones cosas muy fuertes y cosas poco adecuadas.

P- ¿Por ejemplo?

R.- Yo he llegado a escuchar cómo un Partido Socialista totalmente desnortado, cada vez más escorado al radicalismo en estas islas, ha dado en el Parlament nombres propios de empresarios del sector de la construcción o de promotores, nombres propios de empresarios cuyo único pecado es ser constructores. Hemos escuchado, evidentemente, ataques familiares a mí misma, ataques a familiares de mi entorno, desde mi padre a principio de legislatura, a mi marido, en alguna ocasión también en el pleno parlamentario, y hemos hemos visto cosas que yo creo que no corresponden. Nada le gustaría más a la izquierda que esta crispación que necesitan.