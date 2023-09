El partido Rumanía-Kosovo, actualmente en juego, ha sido suspendido en dos ocasiones porque los hinchas rumanos exhiben pancartas en las que no reconocen la independencia de Kosovo, selección con la que juega el delantero del Mallorca Vedat Muriqi que ha sido expulsado a los 43 minutos por doble amonestación»Kosovo es Serbia», se ha podido ver en la grada. Si el encuentro es suspendido otra vez se le darán los puntos al equipo visitante. Muriqi comanda el ataque kosovar y ya ha visto una tarjeta amarilla.

Romanian Ultras are refusing to take the hateful banner down.

Kosovo players are refusing to play unless the banner is taken down! #ROUKOS 🇽🇰🇷🇴 | #EURO2024

En la grada donde se ubican los seguidores ultras rumanos se han desplegado dos pancartas. La primera con la leyenda «Kosovo es Serbia» y la segunda con la frase «Besarabia es Rumanía». El delegado de la UEFA ha ordenado retirar la pancarta, pero ante la negativa de los ultras el partido ha sido suspendido porque la selección kosovar se ha retirado a los vestuarios. Se ha conseguido reanudar, pero de nuevo se han exhibido las dos pancartas consideradas «racistas» por la UEFA y Kosovo ha emprendido el camino hacia los vestuarios de nuevo. En el minuto 18 de la primera parte, con empate a cero en el marcador, se ha vuelto a poner en juego el encuentro, clasificatorio para la Eurocopa de Alemania de 2024, pero con la amenaza de que una tercera suspensión conllevaría el final definitivo del choque.

Rumanía es segunda de grupo, tras Suiza, mientras que Kosovo, penúltima, no ha ganado ningún partido en la fase de clasificación, aunque empató el pasado fin de semana ante Suiza con dos goles de Muriqi.