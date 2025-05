Nacho Torre (Ibercaja): «La optimización de la IA en la empresa depende de cómo gestiones tus datos»

Sin datos no hay Inteligencia Artificial (IA): es el lema de la industria de los datos. En Aragón, esta máxima está pegando con fuerza, hasta el punto de liderar las inversiones en centros de datos en Europa, alcanzando los 37.000 millones de euros. Ante esta realidad, Ibercaja ha impulsado un proyecto junto con Microsoft –su socio estratégico desde hace años– y el Gobierno de Aragón para hacer más accesible la IA a las Pymes, micro Pymes y autónomos.

OKDIARIO entrevista a Nacho Torre, director de Estrategia, Transformación y Dato en Ibercaja para conocer más de cerca esta iniciativa llamada IAON, que servirá como punto de encuentro entre la ciudadania y expertos en esta materia para formar en IA y tratar de implementarla para que «nadie se quede atrás». Además hablamos de los sesgos de la IA, las monedas digitales, lo que les preocupa a los ciudadanos y la ética.

¿Qué es IAON?

Ibercaja, Microsoft y el Gobierno de Aragón han formado una alianza entorno a la IA en la comunidad que han llamado IAON. ¿Qué es este proyecto que encabeza Ibercaja, a través de su fundación? «Se trata de acercar la IA a la ciudadania en carácter general. Que no haya nadie que no esté aprovechando la IA porque piense que no tiene conocimiento suficiente para poderla usar» explica en esta entrevista Nacho Torre.

Torres reflexionará sobre la situación que atraviesan las empresas más pequeñas y la percepción que tienen sobre la IA: «Queremos llegar a las pymes, micropymes y autónomos, dado que las empresas más grandes ya la están usando. Los profesionales están muy preocupados por sacar adelante sus proyectos, su día a día es muy exigente».

«Hay una conciencia generalizada, tal y como refleja el primer estudio del Observatorio de IAON, sobre que la IA beneficiará a los más grandes», explica. «Nosotros queremos que la gente pierda el miedo a esta tecnología y que las empresas más grandes que están más avanzadas lo hagan con ética y responsabilidad», añade.

La IA en tres tiempos para empresarios

Torre expone la oportunidad que supone el proyecto IAON para la ciudadanía de cara a saber emplear la IA y adaptarla a sus necesidades: «La primera etapa de la digitalización costó introducirse, por ejemplo, las web. Queremos que con la IA la gente lo tenga más fácil. Nosotros lo enfocamos en tres tiempos: primero, saber que existe; segundo, ver ejemplos de aplicación; y tercero, aplicarla a través de la formación y de conectar con otros agentes que estén promoviendo estas cuestiones».

Además nos explica la importancia de la gestión de los datos de la empresa para optimizar la IA: «Para que un sistema de IA te de lo que necesitas, requiere múltiple información, ya sea estructurada –bases de datos– o desestructurada. Para poderte responder a preguntas, la IA necesita este tipo de información, y esta información es más precisa, la solución será mejor. La optimización de la IA depende de gestionar bien nuestros datos».

¿Y el dinero digital con la IA?

La pregunta del millón ante esta sinergia de los datos y a IA, conformada entre la banca, la grande tecnológica, como es Microsoft, y el Gobierno de Aragón, es si juega un papel en esta iniciativa el dinero digital en el horizonte, teniendo en cuenta la patente de Microsoft sobre criptomonedas vinculado a los datos biométricos de la actividad física.

En esta entrevista, Torres da respuesta a la pregunta de por qué esta sinergia y explica que esta iniciativa es puramente de «divulgación»: «Ibercaja y Microsoft hicimos una alianza estratégica en 2016, la virtud de la compañía tecnológica es que nunca han querido intervenir en nuestra estrategia, nuestra manera de hacer banca y en el impacto que queremos tener en la sociedad».

«Nosotros queremos democratizar el acceso de la IA, siguiendo la filosofía de nuestra entidad. Más allá del euro digital o las criptomonedas, nosotros queremos que la gente tenga una tranquilidad cuando opere en nuestro banco a salvo de los ciberfraudes. En este sentido, queremos que la gente pierda el miedo a utilizar la banca digital. Que la gente tenga confianza a la hora de hacer sus gestiones», reflexiona.