Huesca pone en valor su tradición pastelera en la Feria del Dulce: «El mejor bombón de España está aquí»

Todos los amantes del postre tienen una cita pendiente en Huesca, donde podrán disfrutar de las exquisiteces que caracterizan a la ciudad en la Feria del Dulce.

La segunda edición de esta Feria del Dulce se celebrará los días del 17 al 19 de octubre en la plaza de López Allué . La cita se ha convertido en un evento de referencia entre el gremio de pasteleros de la provincia, entre los que se encuentra Raúl Bernal, autor de uno de los mejores bombones de España. Así lo ha resaltado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en el acto de presentación este viernes que ha tenido lugar en Zaragoza.

Esta feria gastronómica es uno de los proyectos de legislatura que llevan el sello de Orduna, y que el año pasado fue todo un éxito. Eventos de este estilo, logran captar visitantes, mientras conocen y se pone en el valor la pastelería tradicional que se conserva en la ciudad. «Estamos trabajando para que la tradición no se pierda», ha defendido destacando los postres de Huesca, Jaca y pueblos de alrededor.

«Mientras conservamos la tradición, introducimos cosas nuevas con gente joven y distintos productos para darlos a conocer. La pastelería también es un revulsivo que atrae turismo. Para nosotros es fundamental que la vieja artesanía de los pasteleros de Huesca se conjugue con nuevos pasteleros jóvenes que están investigando y que están haciendo las cosas muy bien», ha destacado.

«No hace falta recordar que el mejor pastel y bombón en España es Raúl Bernal, de Lapaca, que también ha impulsado esta Feria del Dulce con muchísimas ganas, al igual que el resto de asociados», ha resaltado.

Este oscense es uno de los nombres más conocidos en la actualidad. Maestro pastelero y chocolatero, Bernal nació en Huesca y empezó en el mundo del dulce con sólo 16 años.

Lleva cosechados diversos reconocimientos en su oficio, como mejor maestro chocolatero de España en 2021, Mejor Bombón de España 2023 o mejor pastelero de obrador de España este pasado febrero. Su pastelería Lapaca es uno de los establecimientos que hay que visitar si se va a Huesca.

La Feria del Dulce

Este año la Feria del Dulce presenta más novedades, como un concurso a la mejor palmera de mantequilla de España y se celebrará el Concurso Vicente Ascaso. Por el momento, han confirmado su presencia 16 pasteleros además de dos franceses provenientes del sur del país, como pasteleros invitados.

También colabora la denominación de Origen del Somontano «para conjugar el dulce con los vinos de nuestra tierra», ha añadido. La Fundación Ibercaja patrocinará un showcooking en el Palacio de Villahermosa.

En el acto de presentación en la capital aragonesa han participado además el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, el presidente del Gremio de Pasteleros de la Provincia de Huesca, Jairo Vincelle y la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

«Esta iniciativa es fruto de la colaboración institucional y, gracias a que todos tiramos del carro, el turismo en Huesca se ha revitalizando», ha asegurado Blasco.