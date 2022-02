El parlamentario andaluz y portavoz del PP de Almería, Ramón Herrera, ha denunciado una «catarata de insultos» recibida este jueves en redes sociales después de pronunciarse al respecto de la guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del PP.

En una publicación en su cuenta personal, Herrera ha manifestado esta tarde no dar «crédito a lo que acaba de hacer Ayuso». «Es la mayor deslealtad en la historia de nuestro partido», denunciaba el popular, añadiendo que la presidenta madrileña «reconoce la relación de su hermano con la adjudicataria y realiza unos ataques tan duros contra la dirección de su partido que intenta taparlo».

😱No doy crédito a lo que acaba de hacer Ayuso 🤬Es la mayor deslealtad en la historia de nuestro partido Reconoce la relación de su hermano con la adjudicataria y realiza unos ataques tan duros contra la dirección de su partido que intenta taparlo 💣Detonación controlada — Ramón Herrera (@Rherrera25) February 17, 2022

El portavoz del PP de Almería ha calificado la reacción de Ayuso como una «detonación controlada», unas declaraciones que han desencadenado una lluvia de críticas a Herrera, quien ha ido recogiendo todas ellas en su perfil en redes sociales.

«Hace unas horas di mi opinión sobre lo sucedido desde ayer en mi partido. La catarata de insultos que he recibido muestra bien a las claras en qué estamos convirtiendo nuestra sociedad. Yo no me resigno a ello», ha indicado el popular.

Entre los insultos recogidos por el propio diputado autonómico, diversos usuarios de redes sociales le tachan de «escoria», «payaso», «lameculos», «servil», «sinvergüenza», «enchufado» o «desgraciado». «De todo esto es consciente Twitter España y es el responsable último de permitir este tipo de cosas», ha advertido Herrera, quien ha recibido también el «apoyo» de parte de los usuarios.

Hace unas horas di mi opinión sobre lo sucedido desde ayer en mi partido. La catarata de insultos que he recibido muestra bien a las claras en qué estamos convirtiendo nuestra sociedad. Yo no me resigo a ello Os dejo unas cuantas para que sirva de reflexión 👇 — Ramón Herrera (@Rherrera25) February 17, 2022

Otras reacciones

La crisis en el seno del partido y las acusaciones recíprocas entre Sol y Génova responden al presunto espionaje del PP a Ayuso y a un supuesto trato de favor de la presidenta madrileña a su hermano en la adjudicación de un contrato público.

Al respecto también se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, quien ha optado por mantenerse al margen, dejando claro que «no me interesa nada que no sea Andalucía». Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado que en «los momentos buenos y malos» la «clave» es «defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular», como hacen «Pablo Casado y Juanma Moreno».

En la misma línea, el parlamentario autonómico Juan Bueno ha reivindicado en redes sociales que el PP es «un gran partido»: «Tenemos claro que nuestro objetivo es defender los intereses de los españoles con un Gobierno presidido por Pablo Casado».