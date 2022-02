Julio Gutiez, propietario del Grupo de detectives Mira, con sede en Madrid, ha hablado desde Bogotá (Colombia), donde está manteniendo reuniones de trabajo durante todo el día y a donde llegó anoche procedente desde Madrid, antes de que estallase todo el escándalo que ha derivado en la crisis más importante del Partido Popular. En un audio enviado asegura que «vinieron a contratarme algunas personas vinculadas a una empresa del PP o en las que gobierna el PP».

Gutiez afirma que a estas personas les dijo que el trabajo “que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interlegítimo que tampoco lo tenían”. Es decir, que en realidad no llegó a formalizar ningún contrato y por tanto no trabajó para estas personas ligadas al Partido Popular.

Las declaraciones han sido publicadas en exclusiva por 7NN Noticias, que subió el corte del audio a Twitter.

El mensaje de Gutiez continúa explicando que «lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal, que no era ni investigación, porque lo que querían eran unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco, de una caja. Me negué y como me negué ahí se quedó la historia. Pasado un mes un periodista, un ávido periodista, me llamó para que yo confirmara lo que le habían dicho en Génova, el PP, que habían intentado contratarme y me había negado. ¿De acuerdo? Yo lo único que le dije al periodista que ni confirmaba ni desmentía, ¿de acuerdo?, es lo único que le dije».

La crisis interna del PP ya se ha saldado, hasta el momento, con la dimisión de Ángel Carromero, asesor y director general de la coordinación de la Alcaldía de Madrid y vicesecretario electoral del PP de Madrid y presidente del PP de Madrid. Todo esto ocurre pocas horas después de que el alcalde de la capital Martínez Almeida desmintiese que el Ayuntamiento de Madrid fuese quien contrató al grupo Mira de detectives.

Grupo Mira tiene su sede en el número 22 de la madrileña calle de la Princesa y lleva muchos años en el negocio.