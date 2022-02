La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que «nunca habría podido imaginar» que la dirección del PP pudiera llegar a acusarla de corrupción «sin pruebas».

Ayuso ha mostrado su perplejidad porque la dirección de su propio partido, sin que el presidente Pablo Casado haya salido a desmentirlo, se dedique a acusarla de corrupción de un modo «tan cruel e injusto» metiendo por medio, además, a su familia. La presidenta ha reconocido que sí existió un contrato vinculado con su hermano durante la pandemia pero ha defendido su absoluta legalidad.

«Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos», ha sentenciado.

«Que la oposición me ataque es lógico», ha reflexionado, «pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Yo sólo quiero que de manera democrática se dé la voz a los afiliados y se actúe conforme a la Ley pues desde hace un año se está incumpliendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos en numerosos puntos».

Ayuso ha aclarado que jamás ha realizado adjudicaciones ilegales. «Nunca encontrarán una sola muestra de que he beneficiado a nadie, y menos aún a mi familia», ha señalado, al tiempo que ha pedido «depurar responsabilidades» tanto en el partido a nivel nacional como regional por la campaña de difamación contra su persona.

«Es muy doloroso que dirigentes de tu partido en lugar de respaldarte sean quienes te quieren destruir», ha apostillado, antes de retar a Génova a probar que ha habido «un solo contrato irregular».

Respecto al polémico contrato, que ha repartido uno a uno a todos los periodistas convocados en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, desde donde ha comparecido, Ayuso ha explicado que se realizó en momentos de pandemia cuando todas las administraciones buscaban mascarillas durante la 1ª ola y faltaba material sanitario en todo el mundo.

«El contrato está firmado y promovido por un médico, que era el máximo responsable asistencial del SERMAS. Fue fiscalizado por la intervención general. Se llevó a dación de cuentas al consejo de Gobierno. Está colgado en el portal de transparencia. Y el objeto son mascarillas en el peor momento de la pandemia cuando no las había y teníamos que proteger a los ciudadanos y a los sanitarios», ha desglosado.

Además, ha indicado que, una vez tuvo conocimiento de esta operación por boca de Casado, a quien se la habían filtrado desde La Moncloa, preguntó a su hermano quien le confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa pero que todo era «completamente legal».

«De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno», ha aclarado.

«Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral», ha contado, antes de desafiar a alguien a demostrar que alguna vez se ha movido para beneficiarle a su hermano o a alguien de su entorno personal «como siempre se dice de manera maliciosa».

Sobre las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha negado esta mañana que la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio ordenara investigar con detectives a su hermano, Ayuso ha asegurado que le cree.

«Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y además me creo sus palabras, porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid», ha indicado.

Asimismo, ha subrayado la lealtad que ha profesado siempre por el Partido Popular. «Llevo 18 años militando en el Partido Popular. Y he estado siempre donde se me ha necesitado: en procesos electorales, campañas, mítines, cursos, conferencias… Da igual el rango del afiliado que me ha requerido algo. Siempre he estado ahí. Y puede dar fe de mi compromiso con el PP numerosos militantes por toda España», ha manifestado.

Así se ha pronunciado la presidenta horas después de desatarse la tormenta en el seno del PP por las informaciones que desvelaban que Ayuso habría sido víctima de una trama de espionaje orquestada por Génova, y a la que Sol da toda la credibilidad, para tratar de hacer averiguaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de su hermano y cortar así sus aspiraciones a presidir el partido en Madrid.

El supuesto espionaje al hermano de Ayuso, encargado desde una empresa del Ayuntamiento de la capital ha reabierto esa guerra interna que mantienen la dirección nacional del PP y el equipo de la dirigente madrileña en relación a la convocatoria del Congreso regional del partido en Madrid, que se viene retrasando desde Génova.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives habría recibido un presunto encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio -algo que ha negado Almeida- de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos de la Comunidad de Madrid, según ha publicado El Mundo y han confirmado a Ep fuentes de su entorno.

Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcazar, supuesto amigo de Tomás Díaz Ayuso, a la que la Comunidad de Madrid había otorgado un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Ante estas informaciones, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que «desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid» y ha avisado que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.

Ayuso antes de su comparecencia en la sede del Gobierno Regional ha afirmado en el Pleno de la Asamblea que «no hay ninguna contratación ilegal» ni ha adjudicado nunca nada de forma fraudulenta a nadie de su entorno.

“Como unos y otros no han podido ir contra mí, me están haciendo pagar tener 65 escaños y van contra lo más importante que tiene una persona, su familia”, ha proclamado en el Hemiciclo.

«Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar», ha agregado con contundencia.