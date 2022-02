El portavoz de Isabel Díaz Ayuso asegura que los resultados del PP en Castilla y León le han dado «una gran alegría» a la presidenta, pero al mismo tiempo afirma que hacen necesario adelantar el Congreso de los populares madrileños para preparar las elecciones de 2023 en esta comunidad.

Pero lo esencial desde el punto de visto de Madrid, según el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, es que los resultados de las elecciones confirman la intención de la presidenta de adelantar el congreso del PP de Madrid para poder preparar al partido de cara a las elecciones de 2023. «Tiene que haber un congreso lo antes posible», ha insistido el portavoz.

Desde Génova, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lanzado un mensaje para frenar estos movimientos y ha insistido en que son las siglas y la papeleta del partido las que ganan las elecciones, aunque esa lista esté encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco.

Además, ha pedido dejar de hablar de «cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie», en alusión a la crisis por el control del PP de Madrid.

García Egea ha criticado en una entrevista en Antena 3 que cuando se pierde o no se gana con «suficiente intensidad», no sea «culpa del candidato sino de Pablo Casado», pero cuando «se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid» en ese caso el líder del PP no tenga «nada que ver». A su entender, las críticas deben ser «coherentes» y hay que acabar con este «juego de palabras».

El número 2 del PP ha pedido dejar de hablar de cuestiones internas del PP, en alusión a los congresos regionales: «Ya está bien de hablar de hablar de los políticos. Ya está bien de hablar de partidos. Ya está bien de hablar de cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie».

Por el momento sigue sin fecha el congreso del PP de Madrid, al que Ayuso se presentará para liderar el partido. Ella ha pedido en los meses pasado adelantar ese cónclave para volcarse ya en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, y hoy lo ha hecho públicamente uno de sus consejeros.

Sobre la participación de Vox en un posible gobierno junto al PP en CyL, Ossorio ha señalado que se trata de una decisión que deben tomar en Castilla y León, aunque asegura que ellos han pactado con Vox y las cosas van «muy bien», frente a un Gobierno nacional «tercermundista y terrible».

«Hemos aprobado los Presupuestos, la Ley Maestra, tenemos muchísimos proyectos legislativos (…) Cuando gobernábamos con Ciudadanos y Vox estaba presente en la Asamblea no hubo ni presupuestos ni leyes. Desde que hemos pactado en esta investidura lo cierto es que las cosas no están yendo muy bien. Nos gustaría gobernar a nosotros solos pero he de reconocer que hay muchos proyectos en marcha».

Además, ha asegurado que un pacto con el PSOE en Castilla y León es «imposible». «Es imposible, el PSOE ya no es el PSOE es el sanchismo», ha defendido Ossorio.