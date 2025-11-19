El Papa León XIV pide que «siga adelante» la investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia

El Papa León XIV ha pedido que la investigación abierta contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia «vaya adelante». «Según los resultados habrá consecuencias», ha avanzado el pontífice estadounidense en declaraciones a los medios a su salida de la residencia de Castel Gandolfo, al sureste de Roma.

«Hay una serie de protocolos que están claramente establecidos. Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias», señaló este martes a la prensa tras su día de descanso semanal.

León XIV agregó que espera que «las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos» e insistió «en la importancia de respetar los procesos, que requieren tiempo», y «seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia».

Este lunes, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española se reunió con el Papa y su presidente, Luis Argüello, aseguró que León XIV estaba informado del caso y que probablemente se aceptaría la renuncia, aunque no se dieron fechas.

«Se metía en mi cama y me besaba»

Zornoza está siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano por un presunto delito de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90.

El denunciante acusa al obispo de haber abusado de él entre los 14 y los 21 años (Zornoza tenía 45). «Por las noches venía a mi habitación y se metía en mi cama. Me acariciaba y me besaba. Nunca le dije nada, la parálisis me controlaba», explicó en una carta adelantada por El País. Los abusos –tocamientos, caricias en zonas íntimas y besos en la boca– también se produjeron durante convivencias y campamentos.

«En varias ocasiones reclamé a Rafa que aquello que hacíamos no estaba bien. Él siempre me decía que era una amistad íntima. Tenía una alta capacidad de manipulación», relata la víctima. Al alcanzar la mayoría de edad el joven ingresó en el seminario mayor y le confesó su homosexualidad a Zornoza, que lo llevó a una terapia de conversión para curarla. El afectado no fue consciente de haber sufrido abusos hasta años después.

Zornoza presentó su renuncia como obispo hace 15 meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el Papa. Es el primer caso conocido en España en el que un obispo es investigado canónicamente por pederastia.

El Obispado de Cádiz y Ceuta negó las acusaciones y ha anunciado la suspensión temporal de la agenda del prelado «para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo» Zornoza.