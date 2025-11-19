Cuándo encienden las luces de Navidad 2025 en Sevilla: todas las novedades y fechas

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha fijado la fecha para el que será el encendido oficial de las luces de Navidad 2025, de modo que ya se conoce todo el dispositivo que se va a desplegar en todos los distritos de la ciudad. La confirmación llega tras hacerse pública la licitación del contrato de iluminación, que recoge tanto el calendario como el horario y las características del montaje.

La capital andaluza repetirá la tendencia de adelantar el alumbrado respecto a años anteriores, consolidando un inicio que se sitúa de nuevo en el último fin de semana de noviembre. Además del cambio de fecha, el Ayuntamiento ha explicado que este año se incorporan nuevos diseños, más calles iluminadas y un montaje especial en la Avenida de la Constitución. De este modo, el dispositivo navideño para 2025 incluye más de 300 calles iluminadas, la instalación de nuevos motivos de gran tamaño y la continuidad del espectáculo audiovisual del Muelle de la Sal. Con la planificación ya en marcha desde principios de octubre, la ciudad encara una campaña navideña con varias novedades respecto al año anterior.

Así son las nuevas luces de Sevilla

El encendido de las luces de Navidad en Sevilla, se realizará el sábado 29 de noviembre y la iluminación permanecerá activa hasta el 6 de enero de 2026. El desmontaje comenzará el 7 de enero y se prolongará hasta el 15 de febrero, tal y como recoge el contrato del servicio de montaje. De este modo, un año más, los sevillanos podrán vivir una navidad especial con sus principales calles iluminadas, ahora veremos cuáles son, justo hasta el día en el que se celebre la fiesta de los Reyes Magos.

En cuanto al horario de encendido será de 18:30 a 00:00 horas de forma general, ampliándose hasta la 01:00 en tres noches: 24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero, fechas en las que tradicionalmente se incrementa la presencia de público en las principales zonas comerciales.

Según ha informado el Ayuntamiento, el montaje corresponde a la empresa Elecfes Iluminación, con un presupuesto de 1.998.779,80 euros. El despliegue abarcará todos los distritos, con la siguiente distribución:

97 calles en el Casco Antiguo (seis más que el año anterior).

39 en Este-Alcosa-Torreblanca.

33 en Cerro-Amate.

26 en Bellavista-Palmera.

21 en San Pablo-Santa Justa.

19 en La Macarena.

18 en el distrito Norte.

15 en el distrito Sur.

15 en Triana.

11 en Los Remedios.

10 en Nervión.

En cuánto a cómo van a ser esas luces, el Ayuntamiento de Sevilla ha explicado que los motivos que ya están instalados este año y que se encenderán en breve, son de nueva creación y han sido fabricados expresamente para Sevilla. De este modo, Calles como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana o Alfonso XII renovarán por completo su iluminación. También lo harán los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios, que contarán con diseños coordinados y que además suelen ser las zonas donde se concentra más gente durante los días de compras navideñas.

Pero la principal novedad para las luces de Navidad de Sevilla de este año se encuentra en la Avenida de la Constitución, donde el Ayuntamiento instalará un diseño inédito que estará formado por 32 árboles luminosos de unos 7,5 metros de altura situados sobre tarimas elevadas. Este montaje crea por primera vez una decoración navideña trabajada también desde el suelo, y no sólo a través de colgaduras en altura, lo que modificará por completo la imagen de este eje peatonal.

El alumbrado de 2025 también recupera los motivos religiosos en algunas vías principales, una línea estética que vuelve tras haber desaparecido en ediciones anteriores. Junto a esto, se incorporará un belén de gran tamaño junto al Palacio de San Telmo, que pasará a ser uno de los puntos centrales del recorrido navideño de la ciudad. Las colgaduras tradicionales también cambian e incluyen nuevos diseños con bolas y estructuras más llamativas.

La iluminación especial se extenderá además a plazas como Plaza Nueva, Salvador, San Francisco y Plaza de Cuba, y a los citados puentes sobre el Guadalquivir, que estrenarán motivos de nueva creación. En el Casco Antiguo se suman seis calles, alcanzando un total de 97 en este distrito. Los trabajos de instalación, iniciados el 1 de octubre, se desarrollarán hasta el 21 de noviembre para llegar al encendido con todo el dispositivo operativo.

Por último, no nos podemos olvidar del Muelle de la Sal, donde un año más, se va a poder disfrutar de un espectáculo audiovisual sobre el Guadalquivir . Serán proyecciones que tendrán seis sesiones diarias y previsión de superar los 2.000 espectadores por pase. Las fechas que ya han sido confirmadas son las del 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, además del 2, 3 y 4 de enero. La programación mantiene el formato de años anteriores, consolidándose como una de las propuestas más concurridas durante la campaña navideña.

Como podemos ver, el alumbrado navideño en Sevilla no va a pasar desapercibido. Cada vez más, la ciudad hispalense apuesta por iluminar sus calles de forma especial de modo que si no te lo quieres perder, anota las fechas del 29 de noviembre al 6 de enero.