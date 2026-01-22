El BOE confirma el próximo puente de 4 días que llega a ésta comunidad de España: ya hay fecha en el calendario laboral

El calendario laboral de Andalucía para 2026 ya está publicado en el BOE, así que ya es posible ver cómo quedarán repartidos los festivos a lo largo del año en esta comunidad, y la primera impresión es que parece que habrá oportunidades para enlazar varios días de descanso. Buena parte de las fechas señaladas coinciden en sábado o no encajan con la semana laboral, lo que limita la posibilidad de construir puentes más allá del día festivo en sí. Es por ello que son muchas las personas que buscan saber qué puente sí que es posible que haya y lo cierto es que todavía en esta comunidad se va a tener un respiro, con el puente de 4 días que sin embargo, llegará en unos meses.

Lo cierto es que tras un 2025 en el que tampoco podemos decir que hayamos tenido grandes puentes, muchos trabajadores esperaban que 2026 dejara alguna combinación más favorable, y en el caso de los andaluces, el Día de Andalucía, se deseaba con ganas dado que suele ofrecer descanso en febrero (el día 28) y con suerte, poder hacer un puente por pequeño que sea. Pero este año cae en sábado, de modo que el foco se ha ido desplazando hacia la Semana Santa, la única fecha capaz de articular un bloque real de descanso. Así y con el BOE ya en firme, las dudas han desaparecido. Andalucía tendrá un único puente largo de 4 días y llegará entrado el mes de abril. Un periodo que, además, mueve a miles de personas y condiciona buena parte de las previsiones turísticas de la comunidad.

El BOE confirma el próximo puente de 4 días

El calendario confirma que el gran puente de 2026 será el de Semana Santa, gracias al Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), que se suman de manera natural al fin de semana del 4 y 5. Esto dejará un bloque de cuatro días consecutivos sin actividad laboral para la mayoría de trabajadores de la comunidad andaluza, pero también en la mayoría de España.

De este modo, hablamos del primer puente destacado del año, ya que se trata de un descanso muy esperado si tenemos en cuenta que cuando llegue, habrán pasado tres meses desde Navidad. Las familias van a poder aprovecharlo para viajes cortos dentro de Andalucía, visitas a otras comunidades o simplemente para desconectar. También marcará un pequeño cambio de ritmo en muchos sectores, especialmente aquellos que afrontan meses de alta actividad antes del verano.

Un impulso clave para el turismo andaluz

En Andalucía, la llegada de la Semana Santa se nota mucho antes de que empiecen las procesiones. Las reservas en Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba empiezan a subir semanas antes y, cuando se acerca el puente, la mayoría de los hoteles ya trabajan prácticamente al límite. Las calles también cambian de ritmo con más gente, más movimiento en la hostelería y un flujo continuo de visitantes que no sólo vienen por las cofradías. Muchos turistas extranjeros eligen estas fechas porque combinan buen clima, actividades culturales y un ambiente que difícilmente se encuentra en otros momentos del año.

En Málaga, por ejemplo, los datos de años anteriores confirman que la actividad se dispara ya desde el miércoles, con restaurantes llenos, alojamientos con pocas plazas disponibles y un flujo continuo de visitantes que viajan tanto para ver procesiones como para disfrutar de la ciudad sin el ritmo del verano. En Sevilla ocurre otro tanto: el puente mueve no sólo turismo religioso, sino también cultural y gastronómico, lo que deja un impacto notable en la economía local.

El Día de Andalucía no generará puente en 2026

El 28 de febrero, Día de Andalucía, es uno de los festivos más representativos del año, pero en 2026 no generará puente. Al caer en sábado, no se traslada ni se compensa con otro día libre, de modo que se celebra la fecha, pero sin modificar la semana laboral. Esto ha sido uno de los puntos más comentados del calendario, porque para muchos trabajadores supone perder una oportunidad clara de descanso ampliado. Pero esta circunstancia refuerza todavía más el protagonismo del puente de Semana Santa, que será la única ocasión en todo el año para disfrutar de varios días seguidos sin trabajar.

Otros festivos relevantes en Málaga y en el resto de Andalucía

Después del paréntesis de Semana Santa, el calendario andaluz todavía incorpora varios festivos relevantes a lo largo de 2026. A nivel estatal aparecen el 1 de mayo (viernes) y el 15 de agosto (sábado), días que cada año condicionan la actividad en toda España. En Málaga, además, figura el festivo local por la Feria el 19 de agosto, una jornada que siempre modifica el ritmo de la ciudad. Más adelante llegará también el 12 de octubre (lunes), uno de los festivos fijos en el calendario nacional. Fechas que además, permitirán que sean muchos los que puedan juntar días y con ello hacer puentes de al menos tres días. De esta forma, aunque 2026 no sea especialmente generoso en combinaciones, Andalucía (y el resto del país) sí tendrá un punto fuerte en abril, con ese puente de 4 días que volverá a dinamizar el turismo y a ofrecer un respiro real en la primera mitad del año.