El último thriller de Netflix que se ha convertido en un auténtico éxito

Pasaba por aquí es el último thriller de Netflix que está arrasando dentro de la plataforma. Todo, cuando la industria está inmersa en unas pérdidas serias recientes y un cambio de precios (con publicidad incluida) por parte de la empresa que preside Ted Sarandos. A pesar de estar protagonizada por George Mackay, el titulo está disponible desde el pasado 31 de agosto. Desde entonces su número de visualizaciones ha crecido exponencialmente, hasta colocarse en el top 1 de películas más vistas del servicio de vídeo bajo demanda, por delante de otras historias como La Jefa o La villa del amor. Pero ¿de qué trata Pasaba por aquí?

La sinopsis oficial es la siguiente: “Un grafitero que tiene como objetivo las casas de la élite descubre un retorcido secreto en un sótano oculto, desatando acontecimientos que ponen en peligro a sus seres queridos”. Mackay sonará a los más cinéfilos que hayan seguido su reciente consagración hacia el éxito. Destacó por su papel de hijo mayor en Captain Fantastic y protagonizó una de las películas protagonistas en los Oscar del 2019, la cinta bélica de Sam Mendes 1917. Esta coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido esta coescrita y dirigida por Babak Anvary. El cineasta de origen iraní debutó con Bajo la sombra, estrenada en 2016, por lo que su trabajo detrás de las cámaras todavía es bastante virgen. Su siguiente cinta, Wounds no funcionó nada bien, así que en 2020 rodó varios capítulos de la serie de Hulu Monsterland.

Su coguionista en este último thriller de Netflix es Namsi Khan, al igual que Anvary esta escritora no tiene una gran experiencia en el formato de largometraje. De hecho, Pasaba por aquí es su debut, habiendo firmado el guion anteriormente de varios capítulos de series como The Idris Takeover, Five by Five, Humans, La materia oscura y The Midwich Cuckoos.

Las principales críticas apuntan a la exploración de lucha de clases y el colonialismo desde una perspectiva oscura. También destaca la actuación de Hugh Bonneville como “un fascinante hombre del saco en un filme lleno de suspense. Además de MacKay y Bonneville, el reparto principal de Pasaba por aquí se completa con Percelle Ascott, Kelly MacDonald, Varada Sethu, Lee Byford, Antonio Aakeel, Michelle Thomas, Amerjit Deu y Guy Robbins.