Trump quiere resucitar esta saga de acción de los 90: un clásico policial cargado de humor

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se lleva especialmente bien con el artisteo de Hollywood. Aranceles, críticas a los premios Oscar, nombramiento de embajadores y una estrella del paseo de la Fama reiteradamente vandalizada, demuestran que las tensiones entre el progresismo común de la meca del celuloide y del líder del poder ejecutivo de USA siguen tan vigentes como siempre. No obstante, eso no quita para que el máximo mandatario estadounidense no tenga sus propias filias cinéfilas. Ahora, según varios medios, Trump está presionando a máximos dirigentes de Paramount Pictures para dar luz verde a la continuación de una de sus sags favoritas: Hora punta 4.

Conforme cuentan desde el otro lado del charco, el estudio se encuentra en negociaciones avanzadas para distribuir el seguimiento de la buddy movie protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. La primera entrega llegó a los cines en 1988, seguida de dos secuelas en 2001 y 2007. Juntas, conformaron. una de las propiedades intelectuales más lucrativas del celuloide comercial de principios de siglo, aunando una recaudación estimada sumatoria de unos 850 millones de dólares para Warner Bros. Desde entonces, siempre ha existido la idea de continuar con las aventuras de estos dos caóticos detectives. Antes de la fijación personal de Trump, la primera noticia en torno a una hipotética Hora punta 4 surgió en 2017. sin embargo, ese mismo año el director de la franquicia, Brett Ratner, fue acusado de agresión secual por un ex empleado de Endeavor y denunciado por hasta seis mujeres, entre las que se incluía la actriz Olivia Munn.

La presencia de Ratner en Warner disuadió a los actores, pero a pesar de ser considerado una persona non grata para la industria, el realizador ha seguido promocionando la idea de plasmar una nueva película sobre el inspector Lee (Chan) y el detective del FBI, James Carter (Tucker). Y, en este preciso momento, el cancelado narrador audiovisual parece haber encontrado en Trump al aliado perfecto para formalizar de una vez por todas Hora punta 4.

Trump quiere ver ‘Hora punta 4’

En las últimas horas se ha podido saber que Trump está presionando a su amigo Larry Ellison, el padre de David Ellison, director de la recién fusionada Paramount Skydance para recuperar la franquicia de acción.

Semafor fue la primera en informar sobre el asunto, mientras que IndieWire ha sido el medio que ha notificado los avances en las relaciones entre Ellison hijo y Warner Bros., en las negociaciones para distribuir Hora punta 4. Todo ello en un momento en el que la major está en venta y donde Paramount parece el principal activo que se llevará el estudio a su conglomerado de contenidos.

Un viejo conocido de Trump

El apoyo de Trump a Ratner no sólo se demuestra a través de este interés por generar este nuevo filme. Uno de los pocos trabajos que el director ha conseguido sacar adelante en los últimos años ha sido el documental sobre la primera dama, Melania Trump. El cual está producido por Amazon Prime Video, teniendo un breve paso por los cines estadounidenses el próximo mes de enero.

El proyecto de Hora punta 4 todavía está en una fase primigenia y se desconoce tanto el argumento como si realmente regresarán los protagonistas originales.