Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle en Acción por Gracias: «Vivirán en Carolina del Norte»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo este martes la tradición anual de indultar a dos pavos en la Casa Blanca en vísperas del Día de Acción de Gracias, en una ceremonia que combina protocolo, humor y, como en esta edición, referencias políticas. Los pavos elegidos este año son Gobble y Waddle, aves provenientes de una granja en Carolina del Norte, con pesos aproximados de 24 y 23 kilos, respectivamente.

La ceremonia, que se celebra desde hace décadas y fue formalizada como tradición permanente en 1989 por George H. W. Bush, permite salvar simbólicamente a dos pavos de terminar en la cena de Acción de Gracias. En esta ocasión, los animales pasaron la noche anterior a la ceremonia en un hotel de lujo en Washington, cortesía de la National Turkey Federation.

«Los pavos presidenciales simbolizan la gratitud, el trabajo duro y la conexión de la granja y las familias estadounidenses», ha dicho Leslee Oden, la presidenta de la Federación Nacional del Pavo, ante varias familias con niños invitados a la presentación.

Durante el acto, Trump ha anunciado que Gobble y Waddle recibían un «indulto completo e incondicional», asegurando que vivirían el resto de sus días en un entorno seguro, lejos de la mesa navideña. El dirigente, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de introducir comentarios políticos: bromeó sobre los indultos otorgados por el gobierno de Joe Biden el año anterior, calificándolos de inválidos por haber sido firmados con un «bolígrafo automático».

Asimismo, Trump ha hecho comentarios irónicos sobre posibles nombres para los pavos, sugiriendo que podría haberlos llamado con los nombres de figuras demócratas como Chuck Schumer o Nancy Pelosi, aunque aseguró que, con esos nombres, nunca los habría sido indultado.

JUST IN: President Trump 🇺🇸

Has just pardon Gobble the Turkey for American Thanksgiving

“He’s rather a violent bird” 🤣 pic.twitter.com/ieFuv2XO0V — SANTINO (@MichaelSCollura) November 25, 2025

¿Dónde irán Gobble y Waddle?

Tras la ceremonia, Gobble y Waddle serán trasladados al departamento de Ciencias Avícolas de la North Carolina State University, donde vivirán el resto de sus vidas en un entorno protegido y especializado, siguiendo la práctica habitual con los pavos indultados.