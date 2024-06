‘Tierra de mujeres’ es como la típica película navideña de Netflix pero en Apple TV y con Eva Longoria

Crítica del nuevo estreno de Apple TV +, Tierra de mujeres, una serie protagonizada por Eva Longoria y Carmen Maura que utiliza el esquema narrativo de las típicas películas navideñas de Netflix, esas en la que, normalmente, una ejecutiva de una gran ciudad se ve obligada a viajar a un pueblo pequeño en el que, por accidente, conoce al único hombre guapo de la zona y con el que descubre el amor y el placer de la vida rural. Esta nueva ficción está producida por Bambú- empresa responsable de títulos como Velvet, Las chicas del cable o El caso Asunta- y está inspirada (que no basada) en una novela de la periodista y presentadora de Telecinco, Sandra Barneda. Tierra de mujeres es un producto sin pretensiones, de esos que no requieren esfuerzo alguno. El tono es de comedia romántica un poco histriónica y cuenta con el carisma de sus actrices protagonistas aunque, hay que avisar, el acento de Eva Longoria en español es, a lo mínimo, difícil de escuchar, al menos al principio. Si uno se acostumbra a esto último y a los tópicos de la historia, puede llegar a pasar un buen rato.

Trama y datos de producción

Tierra de mujeres está protagonizada por Eva Longoria en el papel de Gala, una madre neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros, y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Carmen Maura) y su hija adolescente (Victoria Bazúa).

La comedia dramática de seis episodios se ha estrenado mundialmente con los dos primeros capítulos, seguidos de nuevas entregas cada miércoles hasta el 24 de julio. Inspirada en la novela superventas La tierra de las mujeres, de Sandra Barneda, la serie está coprotagonizada por Carmen Maura, la debutante Victoria Bazúa, Santiago Cabrera, Gloria Muñoz, Ariadna Gil, Jim Kitson, Amaury Nolasco y James Purefoy.

De Apple Studios, Tierra de mujeres está creada por Ramón Campos (El caso Asunta), Gema R. Neira y Paula Fernández, y está dirigida por el ganador del Premio Iris Carlos Sedes. La serie está producida por Bambú Studios, y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Campos, Neira, Sedes, la ganadora del Premio Iris Teresa Fernández-Valdés, Ben Spector, Sandra Condito y Eva Longoria.

Una adaptación que no es tal

Si uno ve el trailer de Tierra de mujeres ya sabe perfectamente lo que va a ver. Ahí te lo cuentan todo, no hay sorpresa alguna. Sin embargo sí que la habrá para los que hayan leído el libro de Sandra Barneda, ya que, en la novela, no hay huída, ni trama criminal y ni siquiera está tan presente el personaje de la abuela (interpretada en la serie por Carmen Maura). En el original, la protagonista viaja a un pueblo catalán con sus dos hijas (aquí es sólo una) para recibir una misteriosa herencia y es allí donde descubre su pasado. Los creadores de la ficción, sin embargo, se han decantado por un tono más ligero, humorístico e incluso histriónico. De ahí que se cuiden mucho de no decir la palabra adaptación y la sustituyan por inspiración.

Tierra de mujeres (la serie) está planteada como un producto de consumo sin pretensiones. La trama de persecución que se han inventado roza lo absurdo ( el cliché que suponen los dos mafiosos es casi insultante) pero otorga a la trama mayor dinamismo. Al final, la ficción no deja de ser el arquetipo del hijo pródigo, de aquel que regresa a sus orígenes y se conoce a sí mismo. Lo que pasa es que aquí, en vez de apostar por el intimismo, se utiliza un tono excesivamente cercano a las comedias románticas navideñas tan típicas de la televisión estadounidense y que en España solemos disfrutar en Netflix. Nada que objetar. Esas películas suelen tener mucho éxito.

El acento de Eva Longoria

También en el trailer podemos escuchar a Eva Longoria hablando en español y hacernos una idea de lo que nos espera. La actriz que saltó a la fama por la mítica Mujeres desesperadas, siempre se ha erigido como un icono latino en Estados Unidos pero, en realidad, casi no sabe hablar nuestra lengua (ella nació en Texas y se crió en inglés). Sin embargo, para prepararse el papel, contó con un coach y su acento se intenta justificar en guion (su personaje nunca ha pisado España pero sí que ha vivido en México, de ahí que su hija hable con acento mexicano). No nos vamos a engañar, Longoria se esfuerza pero cuesta, a priori, escucharla hablar así. Luego uno se acostumbra y no pasa nada.

Carmen Maura, la incombustible

Aunque está un pelín exagerada, lo mejor de Tierra de mujeres es Carmen Maura y un personaje tan divertido como entrañable. Una mujer que vive intensamente pero que va perdiendo la memoria y el sentido de la realidad. Su química con Longoria es incuestionable y juntas dan una lección de carisma. Sólo por verlas interactuar se perdonan las lagunas del guion y las obviedades de la trama. Al final, esta serie es como las típicas novelas de verano para leer en la playa: un divertimento sin más.