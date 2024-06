La serie mejor valorada de Apple TV + está a punto de regresar al streaming

Apple TV + es una de esas plataformas a las que más les ha costado entrar al terreno del contenido original. Pero desde hace poco más de un lustro, la marca liderada por Tim Cook ha puesto un gran interés en el mundo de la ficción. No hay nada más que ver la cantidad de dinero invertido en el contenido exclusivo. 200 millones de dólares en Napoleón, 200 millones en Los asesinos de la luna y 200 millones en Argylle. Todas ellas fueron un fracaso comercial y sin embargo, parece que la compañía simplemente buscaba una condición de estatus cinematográfico en la industria. En el terreno de las series, la cosa no ha mejorado demasiado, pero es cierto que es en este formato donde la productora estrenó el pasado 2022 su programa televisivo más aclamado. Hablamos cómo no de la serie mejor valorada de Apple TV +: Separación. La cual por fin, ha presentado un breve avance de su esperada segunda temporada.

El primer vistazo de la continuación de Separación, nos deja justo en el lugar donde quedó su primera retahíla de episodios. Con Mark (Adam Scott), Dylan (Zach Cherry), Helly (Britt Lower) e Irving (John Turturro) intentando escapara al mundo exterior, liberándose de la tutela capitalista y distópica que ha creado la empresa Lumon Industries. Ben Stiller vuelve a la dirección y a la producción ejecutiva de esta serie centrada en una empresa tecnológica, cuyos empleados se sometieron a un procedimiento experimental para tener un trabajo alternativo, separando completamente su vida laboral y personal.

La serie mejor valorada de Apple TV +

Con un 7,9 de puntuación en Filmaffinity y un 8,7 en IMBD, Separación es con diferencia la serie mejor valorada de Apple TV+. No obstante ¿cuál es su sinopsis oficial? El resumen de su planteamiento es el siguiente: “Mark Scout (Scott) dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recursos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio, cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo…y de sí mismo”.

Con nueve episodios de 45 minutos, la serie está creada por Dan Erickson, quien hasta Separación, no había hecho nada en su currículum cinematográfico. La serie está escrita por el propio Erickson y por los guionistas Mohamad el Masri y Andrew Colville y fue renovada por un asegunda temporada el abril del propio 2022. Tras su primera temporada, la critica internacional se deshizo en elogios hacia el trabajo de Stiller y su elenco. Completan el elenco Patricia Arquette, Christopher Walken, Tramell Tillman y Dichen lachman, mientras que en las segunda temporada podremos ver a nuevos personajes interpretados por Gwendoline Christie, Alia Shawkat y Bob Balaban.

Una temporada mucho más terrorífica

Si de por sí, ya era la serie más valorada de Apple, las declaraciones de sus implicados sobre qué es lo que podríamos esperar de los nuevos capítulos aumentaron tremendamente el hype. Arquette le contó recientemente a Entertainment Tonight que el público debería estar «muy asustado» y que deberían tener «mucho miedo» de lo que les esperaba: «No, creo que estos muchachos han estado trabajando muy duro y han ideado muchas cosas realmente creativas. Tienen todo un mundo en sus mentes. Simplemente nos dejaron entrar, pieza por pieza, en lo que está pasando, pero creo que será divertido y hermoso».

Por su parte, Stiller reveló que utilizaba a su propia familia como «grupo focal» para las tramas de Separación: «Tenemos este debate en curso sobre los spoilers porque ahora estoy trabajando en los guiones y preparando el programa. Y quiero hacerles preguntas y me dicen ‘bueno, no nos lo digas’. ¿Quieres saberlo o no? Entonces es como un debate continuo».

El avance se produjo en realidad en una Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple de 2024. Un video en el que se mostraron varias de las producciones que la compañía estrenará este año, como la segunda temporada de Silo o la película Wolfs, la cual volverá a reunir a Brad Pitt y George Clooney en un mismo elenco.

Severance 2 es con diferencia el contenido más esperado de Apple TV +. Falta saber si la segunda temporada mantiene el gran nivel que mostró la historia principal, confirmándose nuevamente como la mejor serie de la plataforma.