La razón por la que el director de ‘Argylle’ todavía cree que puede hacer una secuela

En un mercado de la exhibición terriblemente vacío de público, hay proyectos que fracasan de forma injusta. Por ejemplo, a pesar de las buenas críticas, tanto El especialista como Furiosa no han sabido atraer a los suficientes espectadores a las salas, representando sendas derrotas que hace algunos años habrían sido sendos taquillazos. En cambio, hay otros filmes en los que es muy difícil confiar simplemente ya por su factura y repercusión en los medios. Ahí es donde entran uno de los más grandes fracasos para la prensa y la recaudación en el patio de butacas: Argylle. La malograda historia de espías ha sido una completa decepción por diversas causas y aunque la económica es la principal, lo cierto es que las mayores esperanzas residían en su cineasta Matthew Vaughn y en el increíble reparto confeccionado por Apple. No obstante, su director cree que todavía puede hacer una secuela.

Argylle es el primer gran fracaso en la carrera de Vaughn, un realizador que nos había acostumbrado a crear geniales mundos fantásticos, además de materializar a la perfección increíbles adaptaciones del mundo de las viñetas como Kick-Ass: Listo para machacar o Kingsman: Servicio secreto. Desgraciadamente, Argylle no convenció a la crítica, la cual fue especialmente dura con el trabajo del londinense. No sabemos si la prensa especializada tuvo una repercusión real en la capacidad para espantar a la audiencia de las salas, pero lo que es cierto es que en los números de las principales webs de análisis como Rotten Tomatoes, la aceptación de la audiencia es francamente superior (72% de aprobación), frente al rechazo total de los medios especializados (33% de críticas positivas). Es precisamente en los espectadores, donde Vaughn parece haber encontrado la razón para conseguir firmar una continuación.

‘Argylle’ costó 200 millones de dólares

A un estudio como Apple, no le importa demasiado no conseguir una retribución económica directa en las salas de sus grandes superproducciones. Ya que en realidad, el estudio fundado por Steve Jobs lo que desea es generar marca con trabajos colosales, los cuales consigan una repercusión y aprobación global de los prescriptores. Ahí está el claro ejemplo de Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. Considerada para muchos como una de las mejores películas del 2023, el true crime a modo de western, no alcanzó a cubrir los gastos de su inversión. Pero claro está, Argylle no ha conseguido ni una cosa ni la otra. Además de recaudar únicamente 96 millones de dólares con un presupuesto de 200 millones.

La apuesta de la tecnológica por la pequeña y la gran pantalla está siendo apabullante, sobre todo en el terreno de las series, donde sí que parece estar dando con la tecla definitiva para su plataforma de streaming. Al contrario, en la cartelera, Apple ha encadenado varios «pufos económicos» de la talla del biopic de Napoleón. Sin embargo, la aceptación en los catálogos de los transmisores están suponiendo una segunda vida para algunos proyectos y según Vaughn, el buen hacer de su última historia en la audiencia del catálogo de Apple TV+, podría llevarle a filmar una segunda parte:

«Nos está yendo muy bien en el streaming. A la gente le gusta. Nada me haría más feliz que hacer otra. Recibo mensajes de texto que dicen ‘¡Guau, esas críticas fueron jodidamente duras!’ Cuando más consigamos que la gente vea Argylle, más posibilidades tendremos de hacer otra. Me encantaría hacer otra, lo tenemos planeado. Será una pequeña buena película. Ya veremos, nunca digas nunca», le contaba el director a la revista Empire.

Una campaña de marketing tramposa

Más allá de las principales críticas que destruían la ambición desmedida de Vaughn, Argylle fue vilipendiada también, por ser un tanto tramposa con sus reclamos en la campaña de marketing. Sabíamos que los protagonistas en realidad eran los actores Bryce Howard y Sam Rockwell, pero la promoción le ofreció a Henry Cavill y a la cantante Dua Lipa un seguimiento y reclamo mayúsculo para simplemente, aparecer algo más de 10 minutos en pantalla. Algo respetable, sino fuese porque el estudio los puso en la primera fila en todos los carteles promocionales, por delante de los verdaderos roles principales.

Argylle está disponible actualmente bajo suscripción a Apple TV +, dentro de un abanico de contenidos que crece exponencialmente cada año y al que en los próximos meses se sumarán, una buena cantidad de miniseries a la altura de Presunto inocente, y películas como Wolfs, The Gorge, Echo Valley o Fly Me to the Moon.