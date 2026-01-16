Tiene 7 episodios, está en Netflix y pasó injustamente desapercibida: es una obra maestra para los fans del western

Sólo en 2025, la «gran N roja» estrenó entre series, películas y documentales, más de 500 títulos. Una estrategia ambiciosa que año tras año, lograr nutrir a los espectadores de cientos de contenidos globales que, dominados por el algoritmo a veces pasan sin pena ni gloria por el abanico de narrativas de la compañía. Por eso, hoy queremos recomendar y poner en valor una miniserie estrenada hace casi diez años en el terminal. Porque Netflix, todavía tiene entre sus historias más destacadas a un relato western imprescindible: Godless.

Dirigida por Scott Frank, cocreador junto a Allan Scott de Gambito de dama (2020), Godless obtuvo en 2017 cierta presencia en el circuito de premios. Destacando, sobre todo, sus seis nominaciones en los 70 Premios Emmy. Pero a pesar de llevarse dos consideraciones (mejor actriz y actor de reparto para Merrit Wever y Jeff Daniels), la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión prefirió encumbrar a American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace (Tom Rob Smith, 2018) como la mejor miniserie. Ahora, una década después, la serie antológica criminal no ha envejecido demasiado bien en Netflix, a favor de un western referencial como es Godless. Serial de culto que con siete episodios ofrece grandes dosis de acción, personajes memorables y un espacio para algún que otro tema candente de nuestro tiempo.

Netflix tiene el mejor western: ‘Godless’

El punto de partida argumental de Godless nos sitúa en la piel de un forajido que termina escondido en un pueblo habitado, casi en exclusiva por mujeres. Su nombre es Roy Goode y está huyendo de Frank Griffin, el despiadado líder de una banda de pistoleros que aterroriza a todo el condado.

La Belle, como se llama el pueblo, sufrió una gran tragedia al perder a la mayoría de los hombres en la mina. Por lo que cuando Griffin descubre el paradero de Goode, el lugar dominado por estas fuertes mujeres deberá prepararse para un duro y sangriento enfrentamiento.

Netflix no escatimó en gastos para la selección del casting de su primera introducción serial en el western y con ello, en Godless encontramos a figuras de la talla de Jack O’Connell, el propio Daniels, Michelle Dockery, Sam Waterson, Scoot McNairy y Thomas Brodie-Sangster.

El trabajo de Scott no es ni mucho menos, la primera aproximación del género a la pequeña pantalla. Los fans de HBO recuerdan con cariño Deadwood (David Milch, 2004) o el reciente ejemplo de Yellowstone (Taylor Sheridan, 2018). Pero parece que el formato de la miniserie está estrechamente relacionado con esa poca atención por parte de público y crítica. Pues el pasado año, tuvimos también, el desapercibido caso de Érase una vez el Oeste (Mark L. Smith, 2025). No obstante ¿por qué Godless se ha convertido en una serie referencial a reivindicar?

Reinventar el cine del oeste

Goodless posee todas las virtudes y arquetipos que, durante décadas, han brillado en el western. Aunque no se limita en cambio, a ser un simple espacio que rinde un constante tributo al cine del oeste. El retrato violento de Frank tiene un marcado enfoque feminista, a través del desarrollo de tramas complejas, con arcos dramáticos en personajes femeninos.

En definitiva, Godless es perfecta para un maratón por su factura narrativa y audiovisual y, sigue siendo tras nueve años, uno de los contenidos mejor valorados de la marca.