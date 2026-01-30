El thriller de Netflix más esperado ya tiene fecha de estreno: la serie que te va a enganchar desde minuto uno

Otro de los estrenos más esperados para este año de Netflix es la serie dramática Salvador protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas. Esta nueva serie se estrenará en Netflix el próximo 6 de febrero y que será junto con Esa noche (That Night) que está basada en la novela homónima de Gillian McAllister una de las estrellas de la plataforma de streaming durante este mes. El protagonista de Salvador es un padre y técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija, Milena, pertenece a un grupo ultra, los White Souls. Una noche cambia su vida da un vuelco tremendo y decidirá descubrir lo que ha pasado. ¿Por qué no se dado cuenta de lo que hacía su hija? ¿Hasta dónde está dispuesto Salvador para descubrir lo que le ha pasado a su hija? La serie Salvador es una buena opción para los que buscan ficciones dramáticas de acción con un buen guion y con protagonistas dispuestos a todo por encontrar la verdad.

La serie Salvador ha sido creada por Aitor Gabilondo, al que conocemos por su trabajo en ficciones como Patria, Entrevías y El silencio, el cual también ejerce como productor ejecutivo y firma el guion junto a Joan Barbero (Entrevías, El silencio) y Anna Casado (El silencio). El director de esta serie Daniel Calparsoro (Asalto al Banco Central, Hasta el cielo: La serie) y ha contado con Tommie Ferreras (Asalto al Banco Central, Todos los nombres de Dios) como director de fotografía y Ricardo Rocca (Asalto al Banco Central, Olympo) como responsable de coordinación de especialistas. Un equipo técnico de lujo para esta serie que cuenta con 8 episodios que seguro nos van a sorprender.

¿Qué pasa en la serie de Netflix Salvador?

Salvador es un padre de mediana edad que trabaja como técnico de emergencias sanitarias y que un día descubre que su joven hija Milena pertenece a un grupo neonazi que defienden ideas racistas y homófobas. Salvador decide investigar sobre el grupo e intentar sacarla de ese entorno. Una noche en un enfrentamiento violento entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol logra rescata a su hija herida y para él comienza un calvario en el que va descubriendo a lo que se dedicaba su hija.

Salvador entra contacto con Julia, otra joven que se encuentra en el grupo neonazi que intentará ayudarle a comprender las decisiones de su hija. Poco a poco Salvador se irá metiendo en un círculo terrible de violencia y al final tomará decisiones que nunca hubiera imaginado y hará cosas que nunca hubiese imaginado.

Según la sinopsis oficial de la plataforma Netflix: «Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle”.

El reparto de esta serie dramática

Esta nueva serie está protagonizada por el conocido actor Luis Tosar que da vida a Salvador, que borda el papel del agobiado padre y técnico de emergencias que descubre que su hija se encuentra en un grupo neonazi. También tienen un papel destacado las actrices Candela Arestegui que interpreta el papel de Milena, la hija de Salvador y Claudia Salas a Julia, una de sus compañeras en el grupo ultra los White Souls.

Además en el reparto de esta serie están los actores Leonor Watling (La vida breve), Fariba Sheikhan (La Unidad), Pedro Casablanc (Querer), Patricia Vico (Hasta el cielo: La serie), Claudia Arestegui, César Mateo (La noche más larga), Alejandro Casaseca (Malaka), Richard Holmes (Hasta el cielo), Marco Marini (Hasta el cielo: La serie) y Lucas Ares (Hasta el cielo: La serie), entre muchos otros.

Salvador es una serie sobre la relación entre los padres y los hijos y cómo esta en un momento dado se puede estropear y se pueden convertir en extraños. Una nueva ficción que destaca por su original trama, la genial interpretación del actor Luis Tosar y de la actriz Claudia Salas y que se sumerge en la realidad de este tipo de grupos neonazis y en cómo captan a sus miembros.

Además de esta serie, en febrero se estrenan otras también esperadas por los usuarios de la plataforma como Esa noche (That Night) protagonizada por las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero , Unfamiliar, Niebla de invierno, Niños de plomo, la segunda temporada de El agente nocturno y la cuarta de El abogado del Lincoln o la romántica El amor es ciego. Estaremos muy atentos al estreno de la serie Salvador y a su acogida por los usuarios de Netflix.