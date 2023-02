La serie de Netflix que lo va a petar fuerte este fin de semana: es española y va a arrasar

La plataforma de streaming Netflix ha sorprendido el pasado martes 14 de febrero con el estreno de la serie Todas las veces que nos enamoramos. Una ficción española que ya se ha situado en tres días en el número 1 del Top 10 de Netflix.

Todas las veces que nos enamoramos consta de 8 episodios y ha sido creada por Carlos Montero y está dirigida por Mateo Gil (Los Favoritos de Midas), Carlota Pereda (Cerdita), Bàrbara Farré (Selftape) y Ginesta Guindal (Élite). La productora de Carlos Montero El Desorden Crea es también la responsable de series de éxito como Física o Química, Élite o El desorden que dejas.

Una joven con grandes aspiraciones

La serie cuenta la historia de Irene (Georgina Amorós) una joven que llega a Madrid a principios de los 2000 con la ilusión de convertirse en directora de cine. En la universidad conoce a nuevos amigos y a Julio (Franco Masini) del que se enamora y cree que sería el protagonista perfecto para sus películas.

El problema es que a veces la vida tiene otros planes y los dos tendrán que adaptarse a la realidad. La serie se centra en el paso de la juventud a la edad adulta de Irene y sus amigos durante su paso por la universidad y su lucha por triunfar en un mundo complicado. Además, Todas las veces que nos enamoramos es una serie romántica en el que el romance de Irene y Julio se convierte en uno de los pilares de la trama. Dos jóvenes que se van a enamorar y dejar muchas veces.

El reparto Todas las veces que nos enamoramos

Esta serie española de Netflix está protagonizada por la actriz Georgina Amorós (Élite) que da vida a la joven Irene y el actor Franco Masini (Rebelde) que interpreta el papel de. También en el elenco de la serie están los actores Albert Salazar (El internado: Las Cumbres), Carlos González (Maricón perdido), Blanca Martínez y Roser Vilajosana (Los del túnel).

Aunque la serie se estrenó el pasado martes 14 de febrero, ya sus usuarios quieren saber si va a tener una segunda temporada pero todavía Netflix no ha anunciado la renovación de la serie. Tendrán que esperar un poco para confirmar si habrá una segunda entrega. Todas las veces que nos enamoramos es una de las apuestas de Netflix para este invierno junto con la cuarta temporada de You, La primera vez, La ley de Lidia Poët, Los miércoles no existen o Red Rose.