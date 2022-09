Primer vistazo de cómo podría verse el villano Modok en ‘Ant-Man 3’

Ant-Man 3 o como su título oficial señala Ant-Man y la Avispa: Quantumania será la historia más grande (valga la ironía) del pequeño héroe de Marvel, pero además supondrá la piedra angular de la Saga del Multiverso. Entre otras cosas, esto es debido a que la cinta presentará oficialmente en la gran pantalla a Kang el Conquistador, el “nuevo Thanos” del futuro de la compañía en el Universo Cinematográfico Sin embargo, aparte del peligroso ser, la cinta también incluirá a Modok. Este es otro villano del mundo marvelita bastante difícil de adaptar al live action debido a su aspecto en los cómics. Las imágenes de la Expo del D23 que se mostraron permanecen en secreto, pero gracias una vez más al merchandising podremos hacernos una idea de cómo se verá el malvado personaje al que en principio pondrá voz el actor Bill Murray.

Round 3 LMFAO. Idk how I keep the MODOK stuff going but I guess since he is working for me I should be the one sharing this stuff lol https://t.co/9Szduca28J

— Chuck The Conqueror (@ConquerorChuck) September 12, 2022