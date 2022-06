La película ‘¡Wizards!’ de A24 ficha a Orlando Bloom

¡Wizards! Es el nuevo proyecto del prestigioso sello A24 y la productora Plan B en el que Pete Davidson y Franz Rogowski serán los protagonistas. La comedia, que se rodará en Australia, ha añadido a última hora a Orlando Bloom para un papel secundario, pero lo importante son los dos antecedentes anteriores de esta asociación entre compañías. A24 y Plan B son los responsables de éxitos como Minari y la ganadora del Oscar a Mejor película Moonlight.

No se sabe muy bien el desempeño que Orlando Bloom tendrá en ¡Wizards!, lo que sí sabemos es que Davidson y Rogowski serán un par de camareros de un bar situado en la playa que se encontraran con unos bienes robados que les traerán más desgracias que alegrías. La producción tiene un acuerdo y programa de incentivos del gobierno federal y Queensland en la que la atracción del turismo le ha proporcionado al proyecto una inyección de 3,6 millones de dólares. Por su parte Bloom es un importante reclamo, pues en su carrera ha participado en dos de las franquicias más importantes del cine contemporáneo: El señor de los anillos y Piratas del Caribe. Sin embargo, después de tales proyectos, el actor inglés no ha tenido una carrera tan prometedora como se esperaba. Aun así, Bloom no deja de trabajar en proyectos relevantes como la serie Carnival Row de Amazon Prime video que prepara su segunda temporada o The Outpost, una cinta rodada en 2020 que fue reconocida como una de las mejores independientes de ese año.

¡Wizards! Está escrita y dirigida por el director australiano David Michôd, con un guion escrito por el propio cineasta y por el acto Joel Edgerton. Michôd ya ha trabajado anteriormente para Plan B en dos producciones diferentes como son War Machine y The King y también es la mente pensante detrás de la película Animal Kingdom de 2010. Esta última propuesta está siendo producida por Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B y A24 se encargará del lanzamiento mundial de la película.

Pete Davidson es conocido por ser un cómico habitual de Saturday Night Live y ya ha aparecido en películas como El escuadrón suicida. De momento el reparto además cuenta con Naomi Scott y Sean Harris.