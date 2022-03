Después de varias semanas callado ante los insultos y ataques, el cómico Pete Davidson ha decidido responder a las amenazas de Kayne West. Y es que el rapero ha estado usando sus perfiles de las redes sociales para mostrar su descontento ante la nueva pareja de su exmujer, Kim Kardashian. Todo ello a pesar de que, hasta el momento, se había mantenido en silencio y alejado de las polémicas.

El cómico y actor, es principalmente conocido por el puesto de trabajo que ocupa en ‘Saturday Night Live’, y a pesar de que no es muy constante con sus perfiles en las redes sociales, ha sido su compañero Dave Sirus, quien ha mostrado en sus historias una fase de la pelea entre ambos.

Él mismo dio permiso a su amigo para que hiciera públicas las conversaciones privadas entre él y el rapero. Aunque, bien es cierto que estas fueron rápidamente borradas, continúan circulando por Twitter y levantando la polémicas entre muchos usuarios.

Pete Davidson’s friend, Dave Sirus, shares text conversation between between Pete and Kanye West. pic.twitter.com/lxAf4xhyd0 — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2022

En las conversaciones que publicaron, podemos ver que Pete Davidson iniciaba la conversación pidiéndole al rapero que dejara en paz a Kim: “¿Puede parar un segundo y calmarte?”, expresó. Seguidamente, añade lo siguiente: “He decidido que no voy a dejar que nos trates así nunca más y ya no me voy a callar. Madura de una puta vez”.

A la defensiva, Kayne West continuaba criticándolo y preguntándole dónde se encontraba. Lo que no se esperaba era la respuesta que recibiría por parte del humorista: “En la cama de tu mujer” contestaba adjuntando un selfie de prueba. En las capturas posteriores, Pete le pide que queden en persona para hablar las cosas a la cara y de manera privada: “No me asustas, hermano, tus acciones son tan ‘coñazo’ y vergonzosas, es triste verte arruinar tu legado a diario”.

Tras una propuesta rechazada por el cómico, que le invitaba a encontrarse con él en la misa del domingo, quiso responderle días después ofreciéndole su ayuda: “Déjame ayudarte hombre, yo también lucho con problemas mentales, no es un viaje fácil, no tienes que sentirte así nunca más, no hay vergüenza en tener un poco de ayuda”.

Sin embargo, los últimos mensajes que conocemos son nuevas amenazas: “Si sigues presionándome, voy a dejar de ser tan simpático”. ¡Parece que la guerra no ha hecho más que empezar!