Kanye West es uno de los famosos que siempre está en el punto de mira y es que el año pasado anunciaban su separación de Kim Kardashian y ahora se encuentran en trámites de divorcio. Por si no fuese poco, ha sacado una canción con amenazas al nuevo novio de la modelo, Pete Davidson. Ahora, se ve envuelto en una polémica por su próximo concierto en Australia, ya que el gobierno del país le ha comunicado que sin vacunas no podrá cantar y de momento no ha confirmado ni negado tener las dosis correspondientes.

El rapero nunca ha querido pronunciarse acerca de si está vacunado contra la COVID-19, pero en 2020 durante una entrevista con la revista ‘Forbes’ dijo unas palabras que pueden intuir que está en contra de recibir las vacunas. De hecho, se refirió a ellas durante la entrevista como “la marca de la bestia”, lo que todavía incrementan más las sospechas. Es verdad que ya ha pasado casi dos años y cabe la posibilidad de que haya cambiado su opinión acerca de ello.

Al menos esto es lo que el gobierno australiano espera de él, ya que ha sido hace poco cuando se han enterado de que el cantante estadounidense planeaba realizar una gira de conciertos en el país durante el mes de marzo. Ha sido el primer ministro, Scott Morrison, quien ha querido lanzar un mensaje al cantante el pasado sábado 29 de enero en una rueda de prensa.

“Las normas dictan que hay que contar con la pauta completa de vacunación”, empezó recalcando el político. “Las normas se aplican a todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si sigues las normas, puedes venir. Si no las sigues, no puedes”, ha sentenciado recordando lo que pasó con el tenista Novaj Djokovic, quien fue deportado del país y no pudo participar en el Open de Australia por no haber recibido las vacunas.

De momento, Kanye West no se ha pronunciado sobre lo dicho por el mandatario. Hay que mencionar que Australia es uno de los países con las restricciones más duras en cuanto a movimientos interiores y exteriores, ya que actualmente se encuentra sobreviviendo a una nueva oleada de ómicron. No obstante, su tasa de vacunación es una de las más altas en todo el mundo y en las últimas horas se ha confirmado 97 fallecidos por coronavirus al día.