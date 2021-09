No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, Maluma se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos no solamente en su país natal, Colombia, sino también en todo el mundo. Durante los últimos meses no solamente ha sido noticia por su música, sino también por otras cuestiones relacionadas con su vida personal.

Uno de los rumores más sonados en el que Maluma estuvo involucrado fue el de una posible relación sentimental con Kim Kardashian. Todo comenzó en el mes de abril de este año, cuando Victoria Beckham celebró su cumpleaños en The Goodtime, un nuevo hotel situado en Miami (Estados Unidos).

Es entonces cuando decidieron acompañarla varios rostros conocidos, entre los que se encontraban Maluma y Kim Kardashian. Recordemos que, por aquel entonces, se confirmó la ruptura de la influencer con Kanye West. Por ese mismo motivo, el hecho de que Kim apareciera con el cantante colombiano en diversas fotografías publicadas en sus respectivas redes sociales dio mucho de qué hablar.

Creo que no es posible superar a Kim y Maluma en la misma foto💥#Maluma #KimKardashian pic.twitter.com/0Iz6FLbK7g — Liz🦋 (@malumassoul) April 17, 2021

Se apreciaba tanta química que los rumores no tardaron en aparecer. Debemos tener en cuenta que el colombiano también estaba soltero tras acabar, a finales de 2019, su relación con Natalia Barulich. Después de tantos meses de especulaciones y rumores, Maluma ha querido aclarar que todo eso quedó en el pasado. ¡Y que no hubo ningún tipo de vinculación amorosa con la empresaria!

En una entrevista concedida a ‘L’Officiel Hommes’, el cantante de ‘Felices los 4’ explicó cómo vivió el momento en el que todos estos rumores comenzaron a surgir. De hecho, confirmó que no tenía la menor idea de quién los creó. Lo que sí reconoce es que “estuvimos juntos en el desfile de Dior. Allí la conocí por primera vez”.

Esto ocurrió algo antes, y ya ahí se hablaba de este posible noviazgo. “Ella también estaba allí con su hermana Kourtney. La gente empezó a hablar de ello. No sé por qué empezaron a preguntarle eso. Tal vez porque ella se estaba divorciando y todo eso, ¿sabes?”, explicó Maluma. A través de esta entrevista, confirmó que “somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo pero somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor”.