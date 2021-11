La rivalidad entre Kanye West y Drake podría haber llegado a su fin. Así lo ha dejado ver el ex marido de Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, en la que ha publicado una imagen junto a Drake y J Prince. Además, en el pie de foto podemos ver el emoticono de una paloma blanca, símbolo de la paz.

Los raperos, que llevaban desde 2018 sin relación ninguna, tras haber sido grandes amigos, se tiraban pullas mediante sus canciones y sus diferentes redes sociales. Un tenso trato que ninguno de los disimulaba.

Tanto es así, que este mismo verano Drake le dedicó un verso a Kanye en la canción ‘Betrayal’ donde decía: «Todos estos tontos con los que me peleo y apenas conozco […] Ye no cambias nada para mí, está grabado en piedra», haciendo referencia al cambio de nombre de Kanye (actualmente «Ye»).

El drama entre estos artistas viene desde 2018, cuando Kanye West produjo ‘Infrared’ del rapero Pusha T. La pista hacía alusión a Drake, y no en el mejor de los términos. La reacción de Drake no se hizo esperar, pues contestó con una factura por $100,000 dólares publicada a través de Instagram y presentó Duppy Freestyle donde mencionó a la esposa de Pusha T.

Además, la reina del clan Kardashian, Kim Kardashian también estuvo involucrada en el conflicto. Drake osó meterse con la hija de Kris Jenner, según Kanye West, cuando incluyó la frase “Kiki, do you love me?” (Kiki, ¿Tú me quieres?) en su canción ‘In My Feelings’ —para todos aquellos que no lo sepan, en el clan Kardashian-Jenner, “Kiki” es el apodo de Kim.

Kim tan solo se pronunció un momento en toda la disputa, y fue para negar los rumores sobre una posible relación entre ella y Drake. El drama se volvió a reanimar cuando Kanye se enteró que Drake seguía en Instagram a Kardashian. Rápidamente, «Champagne Papi» (como se conoce a Drake en redes sociales) procedió a darle unfollow.

Dos años después de la disputa, parece que los ánimos se han calmado entre los dos raperos. Además de la instantánea en Instagram, se han dejado ver juntos en las historias de sus redes sociales.