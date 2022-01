Una de las parejas más conocidas y consolidadas del momento es la formada por Katy Perry y Orlando Bloom. La relación sentimental que mantienen desde hace cinco años, ha supuesto tiempo suficiente para que la cantante descubra las costumbres y manías del actor británico.

En su última entrevista en el programa de ‘Heart Radio’, la artista aseguró que su pareja es bastante olvidadiza, a lo que se suma una serie de hábitos que no gustan nada a la cantante estadounidense.

Prueba de ello es que su pareja suele dejar en distintos lugares de la casa restos de hilo dental, llegando a encontrar restos de este en la cama, en el coche, incluso en la cocina, lo cual provoca, y con razón, despertar la ira de la cantante. “Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!” desveló en un tono humorístico.

Aunque parece que no es el único hábito que molesta a la intérprete de ‘When I’m Gone’: “¡Tenemos botes de basura por todas partes!” añadió la artista, aunque quiso matizar que le está haciendo entrar en razón. Ante las propuestas sobre que tiene que entrenarle para que deje esos hábitos atrás, Katy Perry aseguró que «he hecho todo lo que he podido”.

También contó el drástico cambio que tuvo que hacer al posponer Navidad al 2 de enero, debido a las restricciones que siguen vigentes contra la expansión del Coronavirus. “Ha sido una locura con el COVID. Pero nos divertimos mucho. Mi hija tiene ya 16 meses y es consciente de los regalos y de todo lo demás. Nos pusimos nuestros pijamas navideños y lo celebramos el 2 de enero”, concluyó la cantante. Esperemos que este año este plagado de éxitos profesionales para ambos, ¡en todos los sentidos!