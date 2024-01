La película española que ya es lo más visto de Netflix: dura dos horas y media y tienes que verla

“La gran N roja” ha conseguido crear productos audiovisuales únicos por todo el globo. México nos brindó Roma, Alemania casi triunfa en los Oscar con Sin novedad al frente e Italia, nos puso muy nostálgicos con Fue la mano de Dios. Un despliegue de historias y cineastas con los que además de conseguir éxitos en términos de audiencia, responden a esa necesidad de contrarrestar una producción generalmente pobre y a elevar la marca en los principales festivales de cine. Una estrategia de contenidos, que por supuesto, ya ha llegado a nuestro país en más de una ocasión. Con Diecisiete de Daniel Sánchez Arévalo, Klaus de Sergio Pablos o recientemente, la película española que ya es lo más visto en Netflix: La sociedad de la nieve.

El cine patrio ya brilló el pasado 2023 en prestigiosos certámenes como la Berlinale, gracias a 20.000 especies de abejas. Ese mismo año también, supuso el regreso del director Victor Erice con Abrir los ojos. Pero entre todas, la que parece que más proyección internacional tendrá será esta historia real del realizador catalán Juan Antonio Bayona. Eso si, en los Globos de Oro no ha corrido la misma suerte. El filme de los supervivientes de los Andes se fue de vacío en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, una consideración que fue a parar a la francesa Anatomía de una caída. No obstante, la crítica se ha rendido a la forma con la que Bayona ha retratado la angustia y con razón es actualmente el largometraje español mejor valorado dentro de portales como Filmaffinity. Con estos antecedentes, era de esperar que esta película española fuese ya lo más visto de Netflix.

‘La sociedad de la nieve’: Sinopsis y reparto

La sinopsis de La sociedad de la nieve es la siguiente: “En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en un glaciar en la profundidad de los Andes. De los 45 pasajeros, sólo 29 sobreviven al accidente. Completamente atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se verán obligados a recurrir a medidas completamente extremas par mantenerse con vida.

Para este duro viaje, J.A. Bayona se ha rodeado de un equipo increíble. Empezando por el terreno del guion, él mismo junto a Bernat Vilaplana, Jaime Marqués y Nicolás Casariego han adaptado el libro homónimo de Pablo Vierci. La banda sonora no se queda atrás, ya que el filme español ha conseguido en ese campo tener en nómina al compositor ganador del Oscar, Michael Giacchino. Sin embargo, si hay algo que brilla con luz propia en La sociedad de la nieve son los rostros de sus protagonistas. Un elenco que ha sido confeccionado con intérpretes argentinos y uruguayos: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Esteban Kukuriczka, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani, Rafael Federman y Francisco Romero, entre otros.

¿La mejor película española de la temporada?

Se fue de vacío en la antesala de la alfombra roja. Ahora, se anticipa que algo muy extraño tiene que pasar para que este relato con su consiguiente proyección internacional, no triunfe en la próxima edición de los Premios Goya. 13 nominaciones, dos por detrás de 20.000 especies de abejas, pero por delante de Cerrar los ojos (11 nominaciones), Saben aquell (11 nominaciones) y Un amor (7 nominaciones).

Eso sí, los académicos españoles podrían querer premiar temas más candentes en la actualidad, como el concepto transgénero que maneja el filme de Estíbaliz Urresola Solaguren. O por otro lado, castigar la pobre distribución en salas que lo más visto de Netflix le ha otorgado a la historia de los supervivientes de los Andes.

J.A. Bayona: Nuestro director más internacional

En el extranjero y sobre todo, en las esferas artísticas europeas, si preguntases por un cineasta español, todos mencionarían a Pedro Almodóvar. El director manchego tiene reconocimientos en casi todos los certámenes, aunque si prestamos atención al séptimo arte como concepción de espectáculo y terreno de los grandes estudios, Bayona es el rey. Después de filmar uno de los grandes taquillazos del cine hispano como es Lo imposible, el barcelonés ha estado presente en series estadounidenses como en el episodio piloto de Penny Dreadful o en los dos primeros capítulos de El señor de los anillos: los anillos de poder.

Pero Bayona además, filmó Jurrassic World: El reino caído y ha dirigido a rostros de la primera línea de la interpretación de la talla de Ewan McGregor, Naomi Watts y Tom Holland o Eva Green, Liam Neeson y Chris Pratt.

La sociedad de la nieve es la película más vista de Netflix. Con dos horas y media de duración es la opción cinéfila perfecta para este fin de semana.