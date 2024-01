Netflix la lía en 2024: ha retirado el musical favorito de todos

Dedicamos más tiempo a ver cuáles son las principales novedades de los servicios de streaming que a darnos cuenta de los geniales títulos que, sin mucho ruido, son eliminados del catálogo audiovisual de estas marcas de video bajo demanda. Y es que a todo el mundo le ha pasado ir a buscar un filme y que de repente, este ya no se encuentre disponible. A veces, son historias sin mucho recorrido, pero esta vez Netflix la ha liado entrando en el 2024 eliminando el musical favorito de todos.

No, Mamma Mia! La película ya no está disponible para los suscriptores de la plataforma. Una mala noticia que por cierto, se replica con su secuela Mamma Mia: Una y otra vez, la cual también ha sido eliminada del catálogo. Un filme que bebía del musical original de las canciones del grupo ABBA y que mantenía, unos niveles de reproducción más bien altos, para tratarse de una propuesta del 2008 que llevaba mucho tiempo alojada dentro de la marca californiana. Dentro de su género, Mamma Mia! La película es el musical favorito de una gran parte del publico, dentro de una categoría que no destaca por aflorar demasiado en la actualidad del séptimo arte. Pero ¿de qué trata su historia y por qué funcionó tan bien esta adaptación británica?

Un musical favorito para varias generaciones

La sinopsis oficial de Mamma Mia! es la siguiente: “Una joven que ha crecido en una pequeña isla griega ha sido criada por una madre poco convencional que nunca ha querido revelarle la identidad de su padre. Sin embargo, cuando por fin, parece que la joven está a punto de saberlo, aparecen tres posibles candidatos, reviviendo sus amores al tiempo que su hija va a casarse con su prometido”.

Lo más probable es que si hacemos un repaso a los mejores musicales de la historia, Mamma Mia! difícilmente pueda aparecer al lado de grandes obras maestras del género como Cantando bajo la lluvia, West Side Story o la reciente, La la land. No obstante, esta divertidísima comedia dirigida por Phyllida Lloyd tiene posee algo que sus homólogas mejor valoradas no tienen. Mamma Mia! La película es un filme intergeneracional que conecta comúnmente a madres y a hijas a través de su música y de un casting perfectamente seleccionado. Parte de esa conexión que puede disfrutar toda la familia parte de sus intérpretes, juntando rostros que de la misma forma son estrellas para diferentes grupos de edades: Meryl Streep, Pierce Brosnan o Colin Firth por un lado y Amanda Seyfried y Dominic Cooper, por otro.

¿Dónde podemos seguir viendo ‘Mamma Mia!’?

Por suerte, el mercado del streaming es tan variado que su amplia oferta impide en la mayoría de las ocasiones, otras formas de conseguir ver el musical favorito de los amantes del grupo sueco. Mamma Mia! sigue disponible en las plataformas de Amazon Prime Video, SkyShowtime y Movistar +. Su secuela, también está alojada dentro de estas plataformas y actúa como una especie de precuela que cuenta el pasado del personaje interpretado por Meryl Streep.