La resurrección de los Globos de Oro 2024: La gala obtiene un 50% más de espectadores que la pasada edición

Parecía que no se recuperarían de su increíble crisis, pero tras la disolución de La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los Globos de Oro 2024 parecen haber recuperado gran parte de su esplendor. Y es que conforme lo que hemos podido saber gracias a las audiencias de la CBS y Paramount +, la ceremonia ha obtenido un incremento de un 50% en términos de audiencia respecto al año pasado.

9,4 millones de espectadores frente a los 6,3 millones, marcando los mejores números de audiencia del show desde la pandemia del COVID-19. Si bien la taquilla en las salas no logra tener unos datos parecidos a la etapa anterior de la emergencia sanitaria, con este tipo de programas de entregas de premios sucede lo mismo. Los Globos de Oro del 2020 fueron vistos por 18 millones de personas. Aun así, la gran triunfadora de las audiencias de ese día fue el partido de la NFL que enfrentó a los Buffalo Bills vs. Miami Dolphins, en la NBC. Precisamente la cadena que no quiso renovar su antiguo acuerdo con la antesala de la alfombra roja, provocando un extraño beneficio tanto para esta como para la CBS.

La actual marca que los reproduce suele ser el canal más visto en los Estados Unidos, atrayendo una audiencia más adulta que en la televisión en abierto. En España, la gala se dio en Movistar +, la plataforma que tradicionalmente siempre ha tenido la exclusiva sobre la emisión de los Globos de Oro. Un glamour que ocupó varias de las tendencias dentro de las redes sociales, generando momentos de autentica viralidad dentro y fuera del contexto de la industria audiovisual, como el discurso de Christopher Nolan, el romanticismo de Timothée Chalamet con Kylie Jenner o “los aparentes chismes” que se contaron Selena Gómez y Taylor Swift.

El abucheo generalizado al presentador Jo Koy

Sin duda, la nota más negativa de la noche la puso el humorista Jo Koy. Era difícil mantener el nivel de alguien como Ricky Gervais, pero seguramente los responsables de escoger al sustituto se estarían tirando de los pelos durante la emisión. Koy fue abucheado por invitados, público y hasta las redes sociales.

El cómico fue elegido con una corta previsión. 10 días antes del evento, después de que otros humoristas de renombre de la talla de Chris Rock, rechazasen conducir el certamen. Pronto, las reacciones en X (anteriormente conocida con el nombre de Twitter) no se hicieron esperar y los post, recogiendo la cara de los actores y actrices escuchando el monólogo de Koy eran un auténtico poema.

‘Oppenheimer’: La gran ganadora

Barbie le ganó claramente a nivel popular y en la taquilla el pasado verano. No obstante, la unanimidad de la crítica con el biopic del padre de la bomba atómica se ha consagrado como la auténtica favorita de cara a la próxima edición de los Oscar. Oppenheimer se alzó con cinco Globos de Oro, incluida la consideración de mejor Película Dramática. Barbie en cambio, sólo consiguió dos premios de menos calado: Mejor canción original para Billie Ellish y Finneas O’Connell y Logro en taquilla.

En su discurso por el Globo de Oro a Mejor director, Christopher Nolan se acordó de cuándo recogió el Oscar póstumo para Heath Ledger y en un emotivo discurso, elogió a los dos otros grandes ganadores de la noche, sus actores Cillian Murphy (Mejor actor dramático) y Robert Downey Junior (mejor actor de reparto).

En el terreno de la pequeña pantalla, el final de Succession fue recompensado con cuatro esferas doradas, mientras que la segunda temporada de The Bear obtuvo por fin su reconocimiento, consiguiendo el Globo de Oro a la mejor serie (Comedia/Musical) y obteniendo sendos galardones para sus actores Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

¿Quién cobra fuerza de cara a los Oscar 2024?

Si una cosa nos ha dejado clara los Globos de Oro 2024, es que Barbie no lo va a tener sencillo de cara los Oscar, por mucho fandom que tenga en las redes. Al igual que más allá de su probable nominación, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona se enfrentará a una dura competencia marcada por la presencia de la francesa Anatomía de una caída.

El que más reforzado ha salido del encuentro es Robert Downey Junior, quien aparentemente no estaba en las quinielas y que gracias a su magnífica interpretación de Lewis Strauss ahora, apunta a ser uno de los nombres mejor posicionados de cara a los premios más importantes del cine. Eso sí, según los principales sondeos, no tendremos a ninguna apabullante ganadora. Los Oscar 2024 podrían ser uno de los más repartidos de su historia.