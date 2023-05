‘El origen de las especies’: Ana de Armas y Jude Law en un thriller de Ron Howard

Ron Howard tiene entre ceja y ceja un nuevo proyecto y para su realización, no va a reparar en rostros no conocidos. Todavía no ha comenzado el rodaje pero sabemos que se llamará El origen de las especies y su elenco principal estará formado por Ana de Armas (Blonde), Jude Law (El joven Papa), Alicia Vikander (La chica danesa) y Daniel Brühl, según ha informado recientemente el portal Deadline. Los datos de la producción sugieren que se comenzará a grabar en Australia a finales de este año.

Como de momento no tiene distribuidora oficial, El origen de las especies tendrá que encontrar mercado en Cannes, aunque a priori tiene el respaldo de la productora del propio Howard, Imagine Entertainment. El medio norteamericano ha indicado que el relato versará sobre dos puntos de vista diferentes del mismo incidente en el contexto de una hermosa y única isla de las Galápagos. Fuentes de Deadline describen la cinta como “una historia oscura de asesinato y supervivencia, ambientada en un grupo de personajes ecléticos que abandonan la civilización por las Galápagos. Todos ellos están buscando la respuesta a la pregunta siempre atormenta a todos: ¿Cuál es el significado de la vida?”

El guion de El origen de las especies tiene la ventaja de estar terminado, frente a muchos proyectos inacabados que llegan al certamen de cine francés mermados por la huelga de guionistas. Aparte, contar con el apoyo de Howard no es baladí. El cineasta y productor tiene dos Oscar gracias a Una Mente maravillosa y cuenta en su filmografía con largometrajes tan relevantes como Cinderella Man, Apolo 13, Willow, Cocoon o Rush. El de Oklahoma llevaba un buen tiempo sin estrenar un proyecto relevante, pero el año pasado estrenó en Amazon Prime Video Trece vidas. Un filme de supervivencia que ha encandilado al público y a la crítica con lo que Howard ha vuelto a estar “de moda” en la industria.

Del mismo modo que Trece vidas, El origen de las especies se basa en una historia real, adaptada por Noah Ping, el guionista tras la reciente película Tetris. Todavía no se ha concretado una fecha de estreno estimada, pero podría llegar hacia finales de 2024 y del mismo modo, igual Howard se mantiene sólo como productor ejecutivo, como ya ha hecho con otras propuestas de su carrera.