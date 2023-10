Netflix arrasa con el thriller del que todo el mundo habla: dura dos horas y es estremecedor

Hay muchos estrenos de los gigantes del streaming que llegan haciendo un gran ruido debido a los implicados en la producción. Es por ejemplo el caso de Killers of The Flower Moon en Apple TV o lo nuevo de David Fincher, The Killer, pensada para llegar a “la gran N roja” el próximo 27 de octubre. En cambio, hay otro tipo de proyectos de menor calado mediático que sorprenden gracias precisamente, al aterrizar en los catálogos con un perfil bajo. Es el caso de Juego limpio, un nuevo estreno con el que Netflix arrasa dentro de la plataforma.

Juego Limpio es la ópera prima de la cineasta Chloe Domont, quien hasta este año había dirigido algunos capítulos de series tan reconocibles como Ballers, El tirador o Billions. Aparte, también ha escrito el guion original para esta nueva colaboración entre la plataforma de vídeo bajo demanda y el sello independiente MRC Films. Lejos de tener a grandes superestrellas en el reparto, sus dos protagonistas sí que han estado en proyectos reconocibles. Por un lado, Phoebe Dynevor ha participado en series como Los Bridgerton o Snatch, mientras que por otro, Alden Ehrenreich fue Han Solo en el spin-off que Disney estrenó en 2018 y ha formado parte de castings potentes como el de Oppenheimer, ¡Ave, César!, Blue Jasmine o Hermosas criaturas.

Netflix arrasa con este apasionante thriller que en pocas horas se ha colado en su Top 10 de contenido más visto. Un mérito doble si tenemos en cuenta que la recta final del año suele ser una época en la que se aglutinan una buena cantidad de estrenos.

‘Juego Limpio’: Netflix arrasa en la crítica profesional

La sinopsis oficial de Juego limpio es la siguiente: “Recién comprometidos, Emily y Luke son una pareja acaudalada de Nueva York que no se cansa el uno del otro. Pero cuando surge un ansiado ascenso en la empresa financiera en la que ambos trabajan, los intercambios de apoyo entre estos amantes comenzarán a resquebrajarse hasta convertirse en algo completamente siniestro. A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, Luke y Emily deben enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los desconcertantes límites de la ambición”.

A no ser que se trate de una producción con un cineasta reconocido, la crítica especializada no suele dorar la píldora a ningún producto mediocre de la marca fundada por Red Hastings y Marc Randolph. Por eso, sorprende la unanimidad con la que medios como Los Angeles Times, Variety o Rolling Stone han elogiado el debut fílmico de Domont. “Agudo guion”, “grandes interpretaciones” o “es una película que no hay que perderse” son tan sólo algunos de los piropos que la prensa internacional le ha lanzado a esta drama que reposa sobre la voracidad del mundo de la bolsa y de los negocios.

Juego limpio dura dos horas y está disponible en Netflix desde el pasado 6 de octubre.