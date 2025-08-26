Un agricultor encuentra una montaña de billetes cuando limpiaba su finca y cuando llega la Policía…

Trabajar en el campo como agricultor implica el tener que invertir muchas horas. Este es sin duda, un trabajo que es constante, dado que son mil y una tareas las que se deben realizar para mantener la tierra viva. Un gran esfuerzo al que cada vez se quiere dedicar menos gente, pero que en esta ocasión es el eje central de una historia que resulta del todo increíble, aunque ha sucedido de verdad. Algo que ha vivido un agricultor danés, que jamás pensó que una simple limpieza de sus tierras acabaría en un hallazgo digno de película ya que dio con una montaña de billetes oculta que la Policía todavía investiga de dónde ha salido.

Todo ocurrió en una explotación agrícola situada cerca de Jebjerg, en la región de Salling, al norte de Dinamarca. Allí, un contratista y el copropietario de la finca, Kristian Boel, se disponían a retirar vegetación y limpiar una zona que tiempo atrás había sido vivero. De este modo, lo que comenzó como una jornada de trabajo normal se convirtió en cuestión de minutos en uno de los episodios más comentados de la zona. ¿El motivo? bajo la tierra apareció lo impensable, una auténtica montaña de billetes daneses apilados y ocultos. No se trataba de unos cuantos fajos sueltos ni de un viejo ahorro olvidado, sino de una suma tan grande que obligó al agricultor a detenerlo todo y dar aviso inmediato a las autoridades locales.

Un agricultor encuentra una montaña de billetes cuando limpiaba su finca

Kristian Boel relató que se encontraba a pocos metros del contratista cuando este levantó el terreno y quedó al descubierto el sorprendente escondite. Al principio no quiso dar crédito a lo que veía: fajos y más fajos de coronas danesas apilados bajo la tierra. «No parecía un ahorro para la pensión», llegó a declarar, aún incrédulo, al medio TV MIDTVEST. El asombro fue tal que, lejos de pensar en otra cosa, Boel decidió avisar a la Policía, consciente de que aquella cantidad no podía ser fruto de un simple descuido. Además tampoco pensó en ocultarlo de nuevo y esconderlo para sí mismo.

La Policía danesa acudió rápidamente al lugar y se hizo cargo del hallazgo. Los agentes recogieron los billetes y también otros objetos encontrados en la misma zona, de los que no han trascendido detalles. Esa parte del terreno quedó precintada durante horas, mientras un equipo especial revisaba palmo a palmo la finca. No era un simple caso de dinero olvidado: la magnitud del hallazgo obligaba a tomar todas las precauciones posibles.

Aunque la suma exacta no se ha hecho pública, medios locales hablan de millones de coronas. Por ello, y al tratarse de un pueblo pequeño, acostumbrado a una vida tranquila y sin grandes sobresaltos, la noticia ha corrido de boca en boca como un reguero de pólvora. El descubrimiento ha sacado del anonimato a Jebjerg y ha despertado más preguntas que respuestas debido a lo sorprendente de todo el caso.

La investigación policial y las primeras hipótesis

El comisario Nicolaj Risgaard, de la Policía de Viborg, explicó que se trata de un hallazgo «inusual» y que no existen antecedentes recientes de algo similar en la región. Entre las hipótesis barajadas por los investigadores figuran el narcotráfico, el blanqueo de dinero o incluso fondos ocultados a Hacienda. Es decir, posibilidades todas ellas que encajan con la enorme cantidad encontrada, pero que por ahora no pasan de ser conjeturas.

Lo cierto es que la investigación sigue abierta y, por el momento, no se han producido detenciones, y tampoco se tienen pistas claras sobre quién o quiénes decidieron enterrar semejante fortuna en un terreno agrícola. En Jebjerg, mientras tanto, los rumores ante lo sucedido no cesan: algunos vecinos creen que se trata de dinero de robos antiguos, otros apuntan a redes criminales que necesitaban esconderlo con urgencia. Cada versión suma al misterio, pero ninguna ha podido confirmarse al 100%.

Un hallazgo que descoloca a la comunidad

El propio Boel reconoció que la experiencia le ha dejado un sabor agridulce. Aunque al principio bromeó diciendo que no era precisamente «el tipo de dinero que solemos cultivar en el campo», lo cierto es que la tensión de la situación le ha marcado. Prefiere que la investigación avance rápido y que la Policía aclare el origen de ese dinero cuanto antes.»No parecía ni real», confesó, recordando la escena de ver salir los fajos de debajo de la tierra como si se tratase de una película.

Así, lo que empezó como un trabajo agrícola corriente ha terminado por alterar la calma de un pueblo que rara vez aparece en los titulares. Ahora, en Jebjerg no se habla de otra cosa: quién enterró el dinero, por qué escogió ese lugar y, sobre todo, qué pasará con semejante tesoro oculto. Preguntas que, de momento, siguen sin respuesta.