La aerolínea low-cost Ryanair pasará a aceptar solo tarjetas de embarque 100% digitales, por lo que los pasajeros no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque en papel. De esta manera, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el check-in para embarcar en su vuelo de Ryanair.

El cambio en las trajetas de embarque entrará en vigor este miércoles, 12 de noviembre de 2025. En cualquier caso, la aerolínea ha señalado que el 80% de los pasajeros ya utilizan las tarjetas de embarque digitales, pero recuerda al resto que aún imprimen tarjetas de embarque que descarguen la app myRyanair antes del paso a tarjetas digitales.

Ryanair alega que esta transición ofrecerá una experiencia de viaje más «rápida, inteligente y sostenible». Por su parte, Dara Brady, director de Marketing de Ryanair, ha declarado que la compañía está a menos de una semana de su paso a tarjetas de embarque 100% digitales, lo que significa que a partir de esta semana los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tajerta de embarque en papel.

La guerra entre Ryanair y Aena

La aerolínea irlandesa Ryanair consiguió que el Tribunal Supremo aceptara dos recursos de casación sobre la subida de tarifas por parte de Aena. Así, la compañía eleva a la máxima estancia judicial de España su lucha contra la empresa pública, la cual le ha llevado a presionar con el cierre de bases en el país y la reducción de vuelos. En ambos casos, la empresa intenta revocar la subida de las tasas en 2022.

Así, el Supremo ha aceptado dos recursos, uno de ellos contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo título era «conflictos acumulados presentados por IATA y Ryanair contra el acuerdo (…) por el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2022». Otro, contra otra resolución de la CNMC con el título «supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por Aena en el ejercicio 2022».