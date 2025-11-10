El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 10 de noviembre, con un impulso de casi el 1%, lo que ha permitido al selectivo madrileño recuperar la cota de los 16.000 enteros ante los avances para finalizar con el shutdown de la administración estadounidense.

En concreto, ya se están dando pasos en las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre los presupuestos de EEUU, lo que permitiría recuperar la normalidad en el funcionamiento del país, que actualmente atraviesa su cierre más largo, de 40 días, en donde no se están abonando salarios a funcionarios, se están produciendo cortes en el tráfico aéreo o se están retrasando publicaciones de datos macro relevantes para la política monetaria.

El pasado viernes finalmente se publicó el informe oficial de empleo que mostró una fortaleza de la economía estadounidense mayor de la esperada, según explica el analista de XTB, Javier Cabrera. Esto rebaja ligeramente las expectativas de recortes de tipos de interés en la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EEUU (Fed), aunque el mercado sigue decantándose por creer que habrá un recorte.

A nivel macroeconómico, esta semana se publicarán los datos de confirmación de inflación de Alemania, España y Francia, mientras que en Estados Unidos conoceremos el jueves el dato de IPC del mes de octubre, que se espera que se ubique en el 3%.

«Un dato por encima de lo esperado, junto al informe ADP conocido la semana pasada, haría que las expectativas de recortes de tipos cayeran con fuerza, lo que podría afectar a los valores que cotizan a múltiplos más elevados», explica Cabrera.

Por otro lado, este lunes, en España, Almirall ha dado a conocer sus cuentas hasta septiembre, donde se recoge un aumento del 12,8% de sus ventas netas, hasta los 820,7 millones de euros, gracias a su negocio dermatológico en Europa. En el mercado continuo, Almirall se impulsaba casi un 9% en la apertura para, minutos después, dispararse un 10%.

Empresas del Ibex 35

Así, el Ibex 35 se colocaba en los 16.058,1 enteros con prácticamente todos sus valores en verde. Solo abrían en negativo Telefónica (-1,01%), Cellnex (-0,49%), Enagás (-0,31%) y Redeia (-0,20%). Por el lado de las subidas, destacaba IAG que subía un 3,17%, seguido de Solaria (+2,31%), Rovi (+1,64%) y Sabadell (+1,61%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas cotizaban en rojo: Fráncfort perdía un 0,69%; Londres, un 0,55%; Milán, un 0,35%; y París, un 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba un alza del 0,61% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,02 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,72%, hasta los 60,18 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1569 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,203% con la prima de riesgo en los 51 puntos básicos.