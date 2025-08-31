El Gordo de la Primitiva: resultado y número premiado hoy, domingo 31 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de agosto de 2025, con un bote acumulado de 11,2 millones de euros es 02, 05, 30, 42 y 54. El número Clave (que funciona también como Reintegro) ha sido el 04.

El Gordo de la Primitiva se celebra todos los domingos a partir de las 21:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias, y hoy tiene un bote de 11,2 millones de euros.

El Gordo de la primitiva es uno de los sorteos más esperados de toda la semana porque el ganador del primer premio puede llevarse un mínimo de 5 millones de euros.

Este sorteo se celebra todos los domingos a partir de las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y por tan solo 1,5 euros puedes hacerte con un bote millonario.

¿Cómo jugar a El Gordo de La Primitiva?

Al igual que ocurre en el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, existen dos modalidades para jugar a El Gordo de La Primitiva: la apuesta simple y la apuesta múltiple. En caso de que hayas elegido jugar una apuesta simple, tan solo tienes que seleccionar cinco números de un primer tablero comprendidos entre el 1 y el 54 y un número clave de un segundo tablero comprendido entre el 0 y el 9. En caso de que prefieras jugar a la opción múltiple, tan solo tendrás que seleccionar más de cinco números. Eso sí, debes tener en cuenta que las apuestas múltiples cuestan más dinero.

¿Cuáles son los premios de El Gordo de la Primitiva?

El sorteo de El Gordo de la Primitiva reparte el 55% de lo recaudado en premios y se distribuye en ocho categorías distintas y un reintegro:

Primera categoría: para quienes acierten los cinco números de la combinación ganadora y el reintegro

para quienes acierten los cinco números de la combinación ganadora y el reintegro Segunda categoría: cinco números de la combinación ganadora

cinco números de la combinación ganadora Tercera categoría: cuatro números de la combinación ganadora y el reintegro

cuatro números de la combinación ganadora y el reintegro Cuarta categoría: cuatro números de la combinación ganadora

cuatro números de la combinación ganadora Quinta categoría: tres números de la combinación ganadora y el reintegro

tres números de la combinación ganadora y el reintegro Sexta categoría: tres números de la combinación ganadora

tres números de la combinación ganadora Séptima categoría: dos números de la combinación ganadora y el reintegro

dos números de la combinación ganadora y el reintegro Octava categoría: dos números de la combinación ganadora

dos números de la combinación ganadora Reintegro: se devuelve el importe de la apuesta total si aciertas el reintegro

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda?

Al igual que en todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de pagar cualquier tipo de impuestos. Mientras que todos aquellos premios que superen esta cantidad tienen que declarar a Hacienda el 20% del total.

La historia de El Gordo de la Primitiva

El Gordo de la Lotería nació como un sorteo mensual y el precio de cada apuesta en sus inicios -allá por el año 1993-, era de 500 pesetas.

Fue casi un año después, en junio de 1994 cuando hubo por primera vez un acertante de primera categoría que se llevó un premio total de 1.116 millones de pesetas y unos meses más tarde, en septiembre de ese año, se dejaría de celebrar este sorteo de forma mensual y se pasaría a hacerlo semanal de modo que el precio de cada apuesta bajó de 500 pesetas a 250.

Una vez que el euro entró en la vida de los españoles, el precio de cada apuesta pasó a ser 1,50 euros y se introdujeron algunos premios. Y ya fue en el año 2005 cuando el Gordo de la Primitiva tuvo una serie de cambios que se han mantenido hasta ahora.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.