Los 3 errores que jamás deberías hacer en tu salón, según una experta en decoración: «Minizonas»

Un experto habla de los errores que jamás deberías cometer en tu salón con estas minizonas que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días en los que queremos conseguir una casa que se adapte a nuestras necesidades. Tener la casa ordenada y decorada de acuerdo con nuestros gustos y necesidades es algo que podemos empezar a preparar, de tal forma que conseguiremos hacer posible lo imposible. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración lo que nos dicen estos expertos.

La decoración no es sólo un aspecto que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede ser clave. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos próximos días que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni esperado. Este tipo de minizonas que quizás desconocemos, deben estar perfectamente organizadas, con detalles que pueden acabar siendo los que marcaran estos días que hasta la fecha no teníamos por delante.

Una experta en decoración nos revela la verdad

La decoración puede acabar siendo una manera de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que fuera tan destacada. Esa casa que parece sacada de revista que queremos imitar, quizás es más fácil de tener de lo que nos imaginaríamos.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Es importante tener en cuenta que estamos ante un cambio en la decoración de la casa que puede acabar siendo lo que nos marcarán estos días.

Estaremos muy pendientes de este elemento que queremos empezar a tener en consideración. La decoración de la casa, pero, sobre todo, del salón, tiene mucho que ver con la manera en la que nos sentimos. Es hora de darle la importancia que se merece.

Podemos dividir la decoración de este tipo de estancias en diferentes minizonas que acabarán siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones.

Este tipo de detalles que nos enseña una experta nos harán empezar esta nueva etapa de una forma especial.

Estos son los 3 errores que jamás deberías hacer en tu salón

Jamás deberías hacer en tu salón estos errores que seguramente se pueden repetir en más de una ocasión. La decoración del salón puede ser más importante de lo que nos imaginamos. Podemos hacer que se vea más grande o menos, en función e una serie de trucos que serán esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de Kibuc hay una serie de detalles que debemos tener en cuenta para conseguir el salón que deseamos:

1-Menos es más. La peor sensación es que un espacio pequeño se vea recargado, el reto es hacer que se muestre ligero, funcional y ordenado. Para conseguirlo deshazte de todo aquello que no sea imprescindible. No decores con cuadros o adornos de grandes dimensiones.

2-La elección del sofá es clave. A la hora de elegir sofá es importante ser realista. Si pretendemos que todos nuestros amigos se sienten en el sofá de nuestro salón pequeño acabaremos frustrados o tomaremos una decisión errónea. Para salones pequeños no suelen ser adecuadas las composiciones de sofás+butacas en forma de L. Es más inteligente decidirse por un sofá de dimensiones reducidas (2 o 3 plazas) pero que encaje con tu espacio y que sea súper cómodo.

3-Aprovecha las paredes. Vale, tienes pocos metros de suelo pero ¿y las paredes? Aprovéchalas para incorporar baldas, módulos colgantes o vitrinas que te ayuden a ampliar tu espacio para organizar. No olvides que, especialmente en espacios pequeños, el orden es vital para que tu día a día sea más fácil.

4-Escoge textiles ligeros y en tonos claros y neutros. Los cojines, plaids, alfombras y cortinas deben generar sensación de livianez en el espacio del salón. Puedes combinar unas cortinas de algodón en color crudo con cojines o una alfombra que aporte algún toque de color. Mediante el uso del color en textiles y muebles puedes crear perspectiva. Los colores más vivos te acercarán el objeto, mientras que los tonos neutros lo alejarán. En cuanto al acabado del sofá, tanto si es piel como tela, decántate por los tonos claros.

Para decorar salones pequeños y generar sensación de amplitud es importante que escojas colores claros, neutros o tonos pastel, tanto en las paredes como en los complementos. El blanco es una decisión muy acertada ya que tiene la capacidad de aportar luminosidad y agrandar el espacio. Para los muebles te recomendamos también el acabado en blanco o los tonos en madera natural.