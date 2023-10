Estas grandes películas de Netflix dejarán la plataforma en pocos días

Hablamos mucho de todo el contenido que las plataformas de streaming añaden mensualmente a sus catálogos, pero no tanto de aquellos títulos que desaparecen sin hacer mucho ruido. Tiene lógica, ya que “la gran N roja” no quiere que tengas la sensación de que con tu suscripción pierdes contenido, posicionando mucho más en su comunicación todo lo que añade a su biblioteca multimedia. Pero, como no queremos que se te escapen estas grandes películas de Netflix, aquí están 5 historias que en pocos días se marcharán definitivamente para no volver:

‘Ad Astra’ (expira 09/10/2023)

Sin duda era una de las películas de Netflix en el campo de la ciencia ficción más llamativa. Dirigida por el gran James Gray, Ad Astra cuenta la historia de un astronauta que viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un gran misterio que podría suponer la supervivencia de toda la humanidad.

‘Cien años de perdón’ (expira 09/10/2023)

Es una de las últimas grandes historias de atracos del cine español…dirigida por Daniel Calpasoro, hablamos de un thriller en el que tres encapuchados atracan la sede central del Banco de Valencia. Todo se complica, sobre todo cuando no se sabe exactamente qué es lo que buscan los atracadores.

‘El Aviador’ (expira 10/10/2023)

Uno de los filmes más infravalorados de la filmografía de Martin Scorsese. Se trata de la segunda película del director con Leonardo DiCaprio, el cual interpretó a Howard Hughes, uno de los productores más destacados de Hollywood en su época dorada.

‘A dos metros de ti’ (14/10/2023)

Dos adolescentes que se encuentran en un hospital, tienen enfermedades muy graves que podrían terminar con sus vidas. Pronto se conocen y comienzan a enamorarse. Ella tiene fibrosis quística y tiene una vida llena de rutinas. Sin embargo, un nuevo paciente llamado Will Newman pondrá todo su mundo patas arriba.

‘Sex Tape: Algo pasa en la nube’ (14/10/2023)

Comedia divertidísima protagonizada por Jason Segel y Cameron Diaz. Ambos, son una pareja que ha perdido la chispa tras una década juntos y dos hijos. Por ello y para desatar la llama de la pasión, deciden grabarse en vídeo mientras mantienen relaciones sexuales. ¿Lo malo? Por error han enviado el video a sus amigos y familiares.