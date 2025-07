Ver para creer: una familia de okupas en Madrid estalla en televisión porque los propietarios no quieren alquilarles

El problema de la okupación está llevando al límite a muchas familias españolas, lo que está provocando una enorme respuesta ciudadana. En Valdemoro, al sur de la Comunidad de Madrid, los okupas han vuelto a hacer e las suyas.

Siempre hay que recordar que no sólo los propietarios de la vivienda sufren a los okupas, sino que los vecinos también se enfrentan a ruidos, violencia, amenazas, suciedad, etc.

El ejemplo más claro lo tenemos en Valdemoro. Según ha informado Telemadrid, una familia de okupas en una casa pública lleva años molestando a los vecinos del pueblo. Lo peor es que se han atrevido a pedir un contrato de alquiler por televisión y han denunciado coacciones.

Unos okupas llevan años ilegalmente en un edificio público y piden un contrato por la tele

Desde hace años una familia formada por un padre, una madre y cuatro hermanos han okupado un antiguo edificio junto a la estación de Cercanías de Valdemoro, propiedad de Adif.

Lo más grave no es la okupación en sí, sino que los seis miembros de la familia han causado diversos problemas en el municipio. De momento, hay una orden judicial desalojo, pero sin fecha para ejecutarla.

Más allá de los retrases judiciales, lo que más moleta a los vecinos ha sido la reacción de los okupas cuando hablaron con las cámaras de Telemadrid.

Una de las hijas salió a defenderse de las acusaciones: «Mira, nosotros no somos ni conflictivos ni hacemos basura». Además, aseguró que no entraron por la fuerza: «Llegamos aquí porque nos dieron las llaves».

Lo curioso es que mientras ella reivindica que no llevan tantos años como okupas, su madre reconoce que ya llevan cuatro años en esta situación. Justamente desde que la antigua inquilina les dio las llaves.

«Ella sí que estaba legal, supuestamente, pero no pagaba el alquiler», reconoció. Lo curioso es que lejos de tener intención de abandonar el edificio público, ha pedido que se le haga un contrato de alquiler: «He hablado con ella varias veces para que me hagan el contrato y dicen que ya no quieren alquilar las viviendas».

Los vecinos de Valdemoro no pueden más y piden que los okupas se marchen

Mientras los okupas afirman que no generan conflictos, el alcalde de Valdemoro, David Conde, no opina igual. De hecho, denunció que en los alrededores de la estación siempre se producen problemas.

«Algunos de estos okupas son bastante conflictivos, molestan a viajeros y a trabajadores», declaró. De hecho, ha sido necesaria la intervención de los servicios sociales y de la Guardia Civil varias veces, ya que las quejas por amenazas y las actitudes violentas son el pan de cada día.

Mientras tanto, Adif se lava las manos. La empresa pública afirma que ya ha solicitado el desalojo ante el juzgado y que solo están a la espera de que se fije una fecha.

Por qué no debes coaccionar a un okupa, aunque tengas la razón

Otro aspecto que desespera al municipio es que los okupas en ningún momento niegan que no paguen, ya que consideran que todos los suministros estaban incluidos en el anterior alquiler.

De hecho, han denunciado que en los últimos meses se les ha cortado la luz y el agua como medida de presión. Y, mucho ojo, porque un juzgado podría darle la razón si denunciasen.

Aunque los vecinos se pongan creativos para echar a los okupas de sus pueblos, la realidad es que nunca hay que caer en las coacciones. Por increíble que parezca, el okupa tendría las de ganar.