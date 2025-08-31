Es oficial: la serie más famosa de Netflix vuelve y ya hay fecha para su segunda temporada

Una de las series que triunfó el año pasado en Netflix fue Nadie quiere esto que nos sorprendió a todos con su combinación de humor, religión y romance. Esta serie su creada por Erin Foster cuenta la relación entre una mujer agnóstica y un rabino bastante moderno y está protagonizada por los actores Kristen Bell y Adam Brody. Nadie quiere esto logró permanecer seis semanas en el Top10 de Netflix en más de 89 países y fue uno de los éxitos inesperados de la plataforma de streaming en 2024. Ahora sus seguidores están de enhorabuena porque se acaba de anunciar en el evento FYSEE L.A. en Los Ángeles que habrá una segunda temporada de la comedia romántica Nadie quiere esto. ¿Volverán a enfrentarse sus protagonistas a todas las convenciones sociales y culturales para luchar por su amor? El 23 de octubre saldremos de dudas porque esa es la fecha en la que se estrenará la nueva temporada de Nadie quiere esto en la conocida plataforma de la N roja.

Por ahora, además de la fecha de estreno de la segunda temporada de Nadie quiere esto, solo sabemos que no solo volverán a estar los protagonistas, sino que se mantendrá el elenco de la pasada entrega. Además, en esta nueva temporada la serie contará con los actores Stephanie Faracy, Michael Hitchcock y Leighton Meester. En esta nueva entrega se esperan más momentos románticos, dramáticos y cómicos y esos giros con los que nos sorprendió su creadora en la primera entrega.

También sabemos que la segunda temporada de Nadie quiere esto contará con cambios en el equipo creativo, ya que Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, conocidos por su trabajo en la serie Girls, que se puede ver en HBO, se convierten en los showrunners y productores ejecutivos. Los dos se suman al equipo que ya formaban Erin Foster, Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan, Oly Obst y Nora Silver.

¿De qué tratará la segunda temporada de Nadie quiere esto?

En la primera temporada pudimos ver cómo su protagonista Joanne, una presentadora de un pódcast sobre sexo agnóstica que no cree en nada, conoce en una fiesta a Noah, un rabino bastante moderno que es el pilar de toda una comunidad. A pesar de que ellos saben que su relación no va a ser bien acogida por sus familias y amigos, los dos deciden seguir juntos y desafiar todas las normas.

Pronto la pareja se dan cuenta de que no va a ser nada fácil mantener su relación y que sus dos mundos chocan sin remedio. Los dos tendrán que superar numerosos problemas y desafíos y, sobre todo, la incomprensión de su entorno que no comprende su relación. Al final, Noah le ofrece la posibilidad a Joanne de que se convierta al judaísmo y esto creará un conflicto difícil de resolver.

En la segunda temporada la serie continuará siguiendo la conflictiva relación entre Joanne y Noah, que se tendrán que enfrentar a la actitud totalmente negativa del entorno de Noah. Además, la exmujer de Noah Rebecca seguirá convirtiéndose en un problema para la pareja. Los dos tendrán que seguir enfrentándose a las convenciones sociales y culturales para poder seguir con esta relación.

Además, en esta segunda entrega aparecerá el personaje de Sasha, que es el hermano de Noah, el cual también comenzará una nueva historia sentimental. Hay que recordar que la serie se basa en la propia vida de su creadora Erin Foster que ha reconocido su enfoque semiautobiográfico y sorprende por su sensibilidad y sentido del humor a la hora de reflejar las diferencias entre los dos mundos a los que pertenecen sus protagonistas.

El reparto de esta serie romántica

Los protagonistas de la serie vuelven a ser los actores Kristen Bell y Adam Brody que vuelven a dar vida a los personajes de Joanne y Noah. Además, volverán a estar en el reparto de esta ficción romántica los actores Justine Lupe que interpreta el papel de Morgan, Timothy Simons, el de Sasha, Jackie Tohn, el de Esther, y Emily Arlook, el de Rebecca.

Además, como hemos comentado en esta nueva temporada habrá nuevas incorporaciones como los actores Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Sherry Cola y Shiloh Berman. Además, la segunda entrega contará con la participación especial de la actriz Leighton Meester, esposa de Adam Brody en la vida real, junto a los actores Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed.

Nadie quiere esto para muchos destaca por ser una reinterpretación de la comedia romántica ya que sus protagonistas pertenecen a mundos muy diferentes e incluso incompatibles. ¿Puede el amor superar todas las barreras? Una serie perfecta para los que han disfrutado con series románticas como Las chicas Gilmore o The O.C. Una original serie romántica que no te puedes perder. Si todavía no has visto la primera temporada, tienes hasta el 23 de octubre para engancharte a este fenómeno que cuenta con miles de seguidores en todo el mundo.