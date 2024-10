El final de ‘Nadie quiere esto’ más esperado: la polémica de la que todo el mundo habla

El último pelotazo de Netflix es la serie Nadie quiere esto que lleva ya tres semanas en lo más alto del Top 10 de Netflix. Una serie romántica que se ha convertido en la segunda serie más vista en Netflix, por detrás de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, Nadie quiere esto cuenta la historia de Joanne y Noah, una pareja de unos 30 años que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, deciden apostar todo por su relación a pesar de que parece imposible. La serie se ha convertido en uno de los éxitos de la plataforma de streaming y los que la han visto no han parado de hablar de su polémico final. ¿Por qué ha sorprendido a todo el mundo este final inesperado? Os recomendamos que a partir de este punto si no habéis terminado la serie, no sigáis leyendo porque podéis encontrar spoilers sobre el final.

Nadie quiere esto cuenta la historia de Joanne que tiene con su hermana un podcast en el que hablan de sus aventuras sobre amor y sexo. Un día su camino se cruza con Noah, un joven rabino que aspira a ser el guía espiritual de toda su comunidad cuando sustituya al actual rabino que está a punto de retirarse. Los dos han vivido relaciones que no han terminado bien y ahora se sienten muy cómodos en su relación. El problema es que las personas que les rodean en su vida cotidiana ven demasiadas diferencias entre ellos y deciden interponerse en su relación.

La serie Nadie quiere esto está inspirada en parte de la historia de la propia creadora Erin Foster, pero en su caso marido no es rabino. Por lo tanto, su creadora conoce de primera mano los problemas que puede suponer este tipo de relaciones. Una serie protagonizada por los actores Kristen Bell que da vida a Joanne y Adam Brody a Noah, el joven rabino.

El final de la serie Nadie quiere esto

Joanne conoce a Noah en la fiesta de una amiga y desde el principio notan la gran química que hay entre ellos. Noah es un joven rabino que acaba de terminar la relación con su novia y en esa fiesta lo único que hacen es coquetear. Como Joanne no puede dejar de pensar en Noah toma la iniciativa y se presenta en el templo de Noah. Esta es la primera vez que la familia del rabino se da cuenta del peligro que puede suponer esta mujer no judía.

Unos días más tarde la pareja queda con Morgan, la hermana de ella, y Sasha, el hermano de Noah. La reunión se convierte en un desastre cuando Esther, la mejor amiga de Rebecca que ex novia de Noah y esposa de Sasha, se presenta y les monta un escándalo. Joanne se enfada, pero Noah le pide otra oportunidad. Poco a poco los dos se van dando cuenta de que su entorno puede ser un gran obstáculo para su relación.

Aunque su relación va sobre ruedas, poco a poco varios van surgiendo infinidad de problemas como que su primer viaje como pareja coincida con una reunión con los inversionistas de su podcast o que Noah decida ocultar a su jefe en un campamento su relación con Joanne. Además, en una reunión con la familia de Joanne, Noah no consigue causarles una buena impresión, sino todo lo contrario.

Además, está claro que su relación es un obstáculo para que Noah pueda convertirse en rabino principal porque Joanne no es judía. Por otro lado, a la familia de Joanne no le convence Noah y esto implica diversos problemas con su hermana a la que Joanne adora. Todo se complica porque Joanne se siente presionada por la propuesta de Noah de convertirse al judaísmo y por su presentación oficial a los padres del rabino.

Al final Joanne aparecerá con su hermana en el bat mitzvá de Miriam y le cuenta que ha decidido convertirse al judaísmo. Pero después del sermón del rabino y una conversación con Rebecca, se da cuenta de que es algo muy serio y se echa para atrás. La reacción de Noah sorprende a todos, porque la sigue y le pide continuar con la relación a pesar de sus diferencias.

La segunda temporada de la serie

El final de la serie es tan abierto que todo apunta a que puede haber una segunda temporada. Y hemos dado en el clavo porque lo acaba de confirmar Netflix, aunque no ha apuntado ninguna fecha de estreno. Está claro que los dos se quieren, pero viven en mundos totalmente diferentes. La duda es si alguno tendrá que ceder y si, por ejemplo, Noah dejará de ser rabino o Joanne se unirá finalmente a la comunidad judía.

La directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria ha afirmado que la serie tendrá nuevos ejecutivos y showrunners, entre los que estarán la guionista Jenni Konner y el historietista Bruce Eric Kaplan, conocido por su trabajo en Girls, de HBO. Además, volverán a trabajar en la serie Erin y Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan y Oly Obst, junto con la incorporación de Nora Silver, presidenta de Jenni Konner Productions.