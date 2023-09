Primeras imágenes de Julia Roberts en ‘Dejar el mundo atrás’, la ópera prima del creador de ‘Mr. Robot’

El exitoso showrunner Sam Esmail va a debutar próximamente como cineasta con Dejar el mundo atrás, una cinta para la que se ha rodeado de un trío interpretativo lleno de estrellas. Con Ethan Hawke, Mahershala Ali y Julia Roberts, Esmail adapta la novela homónima sobre la supervivencia de la humanidad que publicó Rumaan Alam en el 2020. Producida por Netfliix, la compañía acaba de compartir alguna de sus primeras imágenes.

First Look: Julia Roberts and Ethan Hawke confront the apocalypse in ‘Leave the World Behind’—a disturbing new thriller from ‘Mr. Robot’ creator Sam Esmail. https://t.co/L6cq5AN12k

— VANITY FAIR (@VanityFair) September 27, 2023