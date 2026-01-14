La miniserie de época de Netflix de la que todo el mundo está hablando: te atrapa

Las ficciones de época y los western están de moda y si te interesan, no te puedes perder la miniserie Godless. Una miniserie de solo 7 episodios que llegó al catálogo de Netflix en 2017 como su primer western original. Godless ha sido creada por Scott Frank y Steven Soderbergh y se ambienta en un pueblo minero del Lejano Oeste denominado La Belle en el que después de un accidente en las minas en el que mueren 80 hombres, solo viven sus esposas viudas y solas. Todo cambia para esta localidad cuando llega Roy Goode, un forajido que se esconde de Frank Griffin, que antaño fue su mentor y ahora le persigue. Aunque esta serie cuenta con los elementos habituales de los westerns como los caballos, los forajidos o los duelos a tiros, introduce una novedad a centrarse en las mujeres y como ellas logran organizarse para defenderse y sobrevivir sin los hombres.

Lo más original de la miniserie Godless es la organización que logran establecer estas mujeres en esta localidad del Lejano Oeste de 1880, tan complicada de entender para los espectadores. Los creadores de esta serie logran que la trama de la serie sea creíble y que el público se enganche desde el primer episodio. Además, destaca la buena interpretación de algunos de sus protagonistas como los actores Michelle Dockery, Jack O’Connell y Jeff Daniels. La miniserie Godless puede ser una buena opción para los que están buscando en una ficción de época diferente o un western con una trama totalmente original.

¿De qué trata la miniserie de Netflix Godless?

En la localidad de La Belle, debido a un accidente en una mina en el que fallecieron 83 hombres, viven solo mujeres. Ellas han logrado organizarse y vivir tranquilas sin que nadie les moleste. Todo cambia cuando llega a la localidad el joven Roy Goode. Pronto les confiesa que está huyendo de Frank Griffin, un violento bandido que le adoptó cuando era pequeño, pero que huye de él y su terrible crueldad. Roy Goode ha arruinado una estafa de Frank Griffin, su golpe estrella, le ha disparado en un brazo y ha huido con el botín. Desde ese momento Griffin y sus hombres han puesto precio a su cabeza y comienzan a perseguirle y a matar a los que en algún momento le han ayudado a huir.

Roy Goode se esconde en un rancho de La Belle en Nuevo México que pertenece a Alice Fletcher, una valiente viuda que vive con su hijo y la abuela paterna de éste y pronto logra conquistar el corazón del niño. Debido a la compleja situación en la que se encuentra Roy Goode les cuenta a las mujeres del pueblo que le persiguen y que se tienen que preparar para defenderse cuando inevitablemente llegue Frank Griffin y sus forajidos.

Las mujeres del pueblo se tendrán que enfrentar en una batalla final con los hombres de Frank Griffin si quieren sobrevivir cuando lleguen y si desean seguir manteniendo a flote su comunidad de viudas. La comunidad se vuelve a enfrentar a otro suceso tremendo después del accidente de la mina, las inundaciones y las enfermedades. ¿Lograrán Roy Goode y las mujeres de La Belle salvar la tranquilidad de esta localidad?

El reparto de la miniserie Godless

Los protagonistas de esta serie son la actriz Michelle Dockery, a la que conocemos por su trabajo en la serie Downton Abbey, que da vida a Alice Fletcher, una polémica y valiente mujer que vive con su hijo en la localidad, y el actor Jack O’Connell que interpreta el papel de Roy Goode, el forajido herido que llega a la localidad huyendo de su antiguo jefe, Griffin. También tiene un papel de peso el actor Jeff Daniels que da vida a Frank Griffin, el oscuro hombre que está intentando atrapar a Roy.

También en el reparto están los actores Scoot McNairy como Bill McNue, el sheriff de La Belle, Thomas Brodie-Sangster como Whitey Winn, el ayudante de sheriff, Merritt Wever como Mary Agnes McNue, la viuda del antiguo alcalde de La Belle y hermana del sheriff, Jeremy Bobb como A.T. Grigg, el editor de la Santa Fe Daily Review, Whitney Able como Anna McNue y Samantha Soule como Charlotte Temple, entre otros.

La miniserie Godless es una buena opción para los que disfrutan con los western, que están de moda tras el éxito de ficciones como Yellowstone, sus precuelas 1883 y 1923, Deadwood o Justified. También puede resultar interesante para los que dentro del género buscan algo diferente como puede ser la original trama de esta serie protagonizada por unas valientes mujeres que tienen que sacar adelante a toda la comunidad desde que 83 hombres fallecieron en un accidente de una mina. La pena es que Godless es una serie totalmente autoconclusiva y que no hay ninguna posibilidad de que haya una segunda temporada y continuar con esta original historia.