‘MasterChef’ ficha a Inés Hernand, la fan de Pedro Sánchez en los Goya: «Hasta la cocina es política»

En la cuarta jornada del FesTVal de Vitoria 2024 (el festival de televisión más importante de España) ha destacado la nueva temporada de MasterChef Celebrity (TVE). Hemos hablado con todos los concursantes famosos de esta edición entre los que se encontraba Inés Hernand, humorista y habitual de la cadena pública, quien estuvo el foco de la polémica durante la retransmisión de los últimos premios Goya cuando le gritó a Pedro Sánchez en directo: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!». En esta ocasión, Hernand ha comentado a los medios convocados- entre los que se encontraba OKDIARIO- que en el famoso concurso de cocina no ha podido ocultar su ideología: «Todo es política, hasta la cocina lo es». Además, Christian Gálvez ha presentado ¡Boom!, el espacio que vive una segunda etapa en Telecinco después de estar en Atresmedia. También se ha presentado la tercera y última temporada de Rapa, la serie de Movistar+ que está protagonizada por Mónica Pérez y Javier Cámara.

‘MasterChef Celebrity 9’: muchos famosos con las frases de siempre

Un año más, la rueda de prensa de MasterChef Celebrity ha sido una locura. Ya es tradición que el concurso culinario de TVE se presente en el FesTVal de Vitoria y siempre ocurre lo mismo. Nos juntan a los periodistas en corrillos enormes y no tenemos más de cinco minutos para entrevistar a los famosos que van, en esta ocasión, de tres en tres. Al final, no nos da tiempo a casi nada y sólo podemos preguntar unos pocos. Pero, aún con todo, hemos podido sacar algún que otro titular

Los concursantes de este año son los siguientes. Pitingo, Pocholo Martínez-Bordiú, Cristina Cifuentes, Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Nerea Garmendia, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano, Jose Lamuño, Pelayo Díaz, Marina Rivers, Inés Hernand, Juan Luis Cano (Gomaespuma), Raúl Gómez y Topacio Fresh. A la rueda de prensa han acudido todos menos Lorenzo, Ochandiano y-cosa rara- los jueces – Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz-.

Todos los concursantes suelen decir lo mismo cada año: que ha sido una experiencia “maravillosa” pero “muy dura”, que se han llevado todos “súper bien”, que son como una “familia” y que el equipo les ha tratado “fenomenal”. En esta ocasión no ha sido diferente. Lo raro es que después del estreno son muchos los que luego se quejan del formato. Las promociones tienen eso, que normalmente la gente no dice todo lo que quisiera.

Hiba Abouk no quiere hablar de su vida privada

Habría que destacar, de esta última presentación, algunas intervenciones. La de la actriz Hiba Abouk ha llamado la atención, precisamente, por lo que no ha dicho ya que ante las preguntas que le hemos hecho sobre su supuesta relación con Álvaro Muñoz Escassi (finalista de MasterChef el año pasado), un tema que ha sido portada de la prensa del corazón durante todo el verano. «Sé lo que me queréis preguntar pero sabéis que no os voy a contestar», nos ha respondido con mucha tranquilidad la que fuera protagonista de la serie El Príncipe .

Inés Hernand: «Me he llevado muy bien con Cristina Cifuentes»

Inés Hernand es una humorista que estuvo en el ojo de la polémica el pasado mes de enero cuando retransmitió la alfombra roja de los premios Goya 2024.La presentadora protagonizó algunos momentos bastante criticados. El más destacado de ellos fue cuando se acercó al presidente del Gobierno y le gritó: “Eres un icono, presi, ¡te queremos!”. Además, la humorista tuvo una actitud muy señalada por decir insultos y palabras malsonantes en directo o incluso eructar ante las cámaras.

Hernand comenzó su entrevista de MasterChef Celebrity asegurando que «me lo he pasado muy bien. Como todo en esta vida tienes que entender dónde estás y una vez que te ubicas pues disfrutas. Lo más importante es que hemos venido a hacer entretenimiento y tenemos que entretener. Lo más duro ha sido, para mi, hablar y cortar un pimiento a la vez y poder ser capaz de hablar de política mientras hacía una brunoise pero lo he conseguido, chicos». Es entonces cuando le preguntamos si ha habido debate político durante su concurso y ella contestó que: «Todo es política. Un plato es política. Un plato tiene tradición, una historia. También una reivindicación aunque cada vez hay más chefs mujeres y sin embargo la cocina la han mantenido viva siempre las abuelas y las madres».

«¿Cómo conquistarías a alguien en la cocina? «, le preguntamos. «Yo, escupiendo», nos contestó Hernand entre risas. Y para terminar, una sorpresa. La humorista nos confesó que una de las personas con las que más ha conectado en MasterChef ha sido la ex política del PP y expresidente de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes: «Se puede ser amigo de alguien que tenga una ideología distintas a la tuya siempre que se respeten los derechos humanos».

Resumen del cuarto día del FesTVal 2024

Christian Gálvez quiere volver a ser el ‘niño mimado’ de Mediaset

La primera rueda de prensa del 5 de septiembre dentro del FesTVal de Vitoria 2024 fue la ¡Boom!, uno de los concursos más emblemáticos y exitosos de la televisión, que el próximo lunes 9 de septiembre (19:00h) comienza su emisión en Cuatro de lunes a viernes con Christian Gálvez como maestro de ceremonias. Así, Gálvez va a tener otra oportunidad de convertirse en el niño bueno o el yerno ideal de Mediaset, una imagen que cosechó durante mucho tiempo, sobre todo cuando estaba al frente del todopoderoso Pasapalabra (espacio que después se mudó a Antena3).

«Es un lujo presentar este programa, todo un clásico de la televisión que tiene todo lo que más me gusta de los concursos: diversión, tensión, emoción, retos, ilusiones, trabajo en equipo… Es el concurso total. Las grabaciones están siendo una experiencia intensa, emocionante y muy divertida. Aunque tengo que estar muy concentrado en su desarrollo, con los concursantes que estamos teniendo te lo pasas bien sí o sí. Además estoy rodeado de un equipo de profesionales maravilloso, gente que disfruta al 100% de hacer televisión», afirmó el presentador durante la rueda de prensa en el FesTVal.

En su estreno, ¡Boom! contará dos equipos de concursantes bien conocidos por los espectadores por sus respectivas gestas históricas en la anterior etapa: Los Rock Campers, que tras participar en 67 entregas consiguieron un récord al conquistar el bote y llevarse en total más de 2,3 millones de euros; y las Extremis, que en 116 programas ganaron un premio de 631.500 euros. Tras enfrentarse en el primer programa, uno de los dos continuará su andadura en las siguientes ediciones para tratar de conquistar el bote.

Producido en colaboración con Mediacrest, ¡Boom! está basado en un formato original distribuido por Keshet International y creado por Ido Rosenblum.

Última temporada de ‘Rapa’

La temporada final de Rapa, original Movistar Plus+ producida en colaboración con Portocabo, se ha presentado hoy en la XVI edición del FesTVal de Vitoria, con el estreno en exclusiva del tráiler.

Al encuentro con los medios en el palacio Villa Suso han asistido los creadores la serie, Pepe Coira y Fran Araújo; el director Jorge Coira; los productores ejecutivos Susana Herreras (Movistar Plus+) y Alfonso Blanco (Portocabo), y los actores Javier Cámara, Mónica López, Darío Loureiro y Cristina Castaño.

Nos hemos enterado durante la rueda de prensa que uno de los capítulos de esta última temporada, en concreto el tercero, ha sido dirigido por uno de sus protagonistas, Javier Cámara: «Al principio, como siempre, me asustó la propuesta, pero luego me di cuenta que era una experiencia genial, para seguir aprendiendo. Y así ha sido», ha confesado el actor.