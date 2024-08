El culebrón protagonizado por María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk sigue dando que hablar y hay un nuevo episodio relacionado con Achraf Hakimi, futbolista del PSG que ahora está disputando los Juegos Olímpicos con Marruecos y ex marido de la actriz. Cuando todo apuntaba a que la modelo había pasado página después de la confirmación del romance entre el jinete y la intérprete, la que fuera Miss España sorprende a todos con un inesperado movimiento en redes sociales con el que parece vengarse de ambos.

El caso es que María José Suárez ha empezado a seguir en Instagram a Achraf Hakimi. «Un dato muy llamativo. No sabemos si es, como se dice, una guantada sin mano… Lo cierto es que él no le ha devuelto el seguimiento» informa María Verdoy en Socialité, el programa de corazón de Telecinco que ha sacado a la luz ese picante follow de la modelo. «Un movimiento muy significativo que seguro quiere decir muchas cosas y que nos va a regalar un nuevo capítulo en esta historia», añade la periodista.

El aviso de María José Suárez

Y es que no es la primera vez que María José Suárez intenta mandar algún mensaje a Hiba Abouk tras su aventura con Álvaro Muñoz Escassi justo después de la ruptura entre ambos. «Moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla», llegó a decir hace unas semanas. «Como mujer, tengo un lema en la vida y es que hagas lo que quieres que hagan contigo en la vida. A mí me gustaría que si me estoy labrando mi profesión, como se la está labrando Hiba Abouk que, por culpa de un personaje como este, que la está utilizando para darme celos a mí, para hacer una cortina de humo, se vea en una situación que no le corresponde», dijo en De viernes.

«Le escribí un mensaje y le dije: ‘Hiba, va a salir esto la semana que viene. Yo no soy quién para decirte’Álvaro esto o Álvaro lo otro’, simplemente te informo de esto que va a salir. Ahora tú actúa en consecuencia», añadió María José Suárez en televisión.

Hiba Abouk ya ha tenido relaciones con otros rostros conocidos. Su primer novio famoso fue Hugo Silva y la pareja estuvo en el punto de mira durante mucho tiempo, pero la actriz no termina de acostumbrare y ha pedido respeto y tiempo para ver cómo evoluciona su vínculo con Escassi. Mientras tanto, Hiba está celebrando el nuevo premio que le han dado durante el Festival Internacional del Cante de las Minas, que acaba de celebrar su 63ª edición. Según la página web oficial del evento, han escogido a la actriz por su pasión por el flamenco. Tal y como ha contado ella misma, siempre que organiza alguna reunión o acude a una fiesta pide que pongan este tipo de música, pues considera que es fundamental en ciertos ambientes.

La única vez que Hiba Abouk se ha atrevido a hablar de su vida sentimental es para hacer referencia a Achraf Hakimi, padre de sus hijos. Con él estuvo viviendo en París, pero después del escándalo que se originó tras su ruptura regresó a España y se instaló en la capital madrileña de nuevo.