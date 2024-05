‘Agatha Christie: Matar es fácil’: la serie de la BBC que estrena Movistar Plus+

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es la serie de la BBC Agatha Christie: Matar es fácil, la adaptación de la novela homónima de la conocida escritora de novelas de crimen y misterio. Una esperada miniserie protagonizada por el actor David Jonsson, al que hemos visto en HBO Max en la serie Industry.

Esta novela ya ha tenido varias adaptaciones cinematográficas como la de Claude Whatham de 1982 protagonizada por los actores Bill Bixby y Lesley-Anne Down y la de Hettie Macdonald en 2009 protagonizada por Julia McKenzie y Steve Pemberton. Esta sería una nueva versión de la novela de la escritora Agatha Christie de la que se podrá ver cada miércoles un nuevo episodio hasta completar los tres. El final de esta serie estará disponible desde el miércoles 22 de mayo.

En la serie Agatha Christie: Matar es fácil se cuenta como al tranquilo pueblo inglés de Wychwood llega el nigeriano Luke Fitzwilliam dispuesto a descubrir el misterio de varias muertes que han tenido lugar en esta localidad. Los habitantes de este pueblo que por supuesto son todos potenciales sospechosos y posiblemente víctimas, están convencidos de que son solo accidentes, pero Luke Fitzwilliam tendrá que descubrir qué es lo que está ocurriendo en Wychwood.

Agatha Christie: Matar es fácil es una miniserie de solo 3 episodios escrita por Siân Ejiwunmi-Le Berre, dirigida por Meenu Gaur (El mundo en llamas) y producida por Karen Kelly. Una nueva adaptación de la clásica novela de Agatha Christie cuya calidad está respaldada por Mammoth Screen y Agatha Christie Limited. La serie por ahora ha tenido una buena respuesta ya que en su estreno en la BBC en diciembre de 2023 tuvo un promedio de siete millones de espectadores, lo que la situó entre las tres series nuevas más vistas del año en Reino Unido.

¿De qué va la serie Matar es fácil?

Una serie ambientada en la Inglaterra en 1954 en la que el joven y ambicioso Luke Fitzwilliam conoce a la entrañable señora Pinkerton, que le cuenta que hay un asesino suelto en su tranquilo pueblo, Wychwood-Under-Ashe. Ella en ese momento va camino de Scotland Yard para contar a la policía los tres asesinatos que cree que se han producido.

Todo cambia cuando bajan del tren y la señora Pinkerton sufre un misterioso accidente por el que al final muere. Marcado por el incidente y con una información tan valiosa en sus manos, Fitzwilliam se enfrenta a un dilema moral y decide dirigirse a Wychwood para investigar lo que le ha contado la señora Pinkerton. Fitzwilliam se encontrará con que el pueblo no es tan tranquilo y cada vecino es tan sospechoso como potencial víctima. Por lo que observa matar en este pueblo parece ser de lo más fácil.

Diferencias con la novela de Agatha Christie

La novela original de Agatha Christie fue publicada en 1939 y está ambientada en esa época, pero en esta serie la acción se ha trasladado a 1954. En la novela original el protagonista regresaba a Inglaterra después del servicio colonial y solo se comentaba que lucía una «piel morena» y «bronceada».

La guionista Sian Ejiwunmi-Le Berre, de padre nigeriano y madre galesa. decidió apostar para el papel del joven Luke Fitzwilliam con el actor David Jonsson al que hemos visto en la serie Industry al que consideró el más indicado para este papel.

El reparto de la serie Agatha Christie: Matar es fácil

El papel de la señora Pinkerton lo interpreta la actriz Penelope Wilton a la que conocemos por su trabajo en Downton Abbey. También en el reparto de esta serie están los actores Morfydd Clark (Los anillos de poder), Tom Riley (The Nevers), Mark Bonnar (Catastrophe), Matthew Baynton (Fantasmas), Sinead Matthews (The Crown), Douglas Henshall (Detective Muncie), Nimra Bucha (Ms. Marvel), Tamzin Outhwaite (La Torre), Jon Pointing (Big Boys) y Phoebe Licorish que dan vida a los vecinos del pueblo.

Si te interesa conocer la biografía de esta escritora puedes ver interesantes documentales como Agatha Christie, la reina del crimen de Anna Steuber y André Schäfer que se puede ver en Filmin y Lucy Worsley. Agatha Christie, la reina del misterio dirigido por Simon George, Edmund Moriarty y Grace Chapman que está disponible en RTVE Play. También en Movistar Plus+ se pueden disfrutar la serie documental de dos entregas Agatha Christie: la reina del misterio (2022) y el documental La Inglaterra de Agatha Christie (2021).

Tres documentales y una serie documental perfectos para conocer a la mujer que dijo lo siguientes: “Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría».

Esta nueva ficción es una de las apuestas en series de Movistar Plus+ para este mes de mayo junto con Killing It que se estrena el 11 de mayo, Blue Lights Temporada 2 desde el 15 de mayo, Mr. Bates contra Correos desde 21 de mayo, El caso del Sambre desde el 27 de mayo. Además, la serie The Capture estará ya completa en esta plataforma de streaming desde el viernes 31 de mayo.