Christian Gálvez desvela cómo llama cariñosamente, a Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo forman una de las parejas del momento. La relación de los presentadores se ha consolidado a pasos agigantados, y ahora llevan su noviazgo con la máxima naturalidad pero siendo bastante discretos a la hora de exponerse tanto en redes como en televisión.

No obstante, ya hablan del amor que sienten el uno por el otro allá dónde vayan. Después de la declaración de amor para finalizar el año que se dedicaron los dos a través de las redes sociales, Patricia Pardo y Christian Gálvez se sienten mucho más cómodos al hablar delante de las cámaras de su vida como pareja.

Christian Gálvez siempre ha sido el más romántico de la pareja y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos en varias ocasiones lo enamorado que está de la presentadora de El programa de Ana Rosa, y una vez más lo ha vuelto a demostrar públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

Durante el estreno de su nuevo programa, bajo el nombre de 25 palabras, el presentador volvió a tener un emotivo gesto de amor con su pareja, dejando claro que su relación sentimental va viento en popa y que se ha consolidado mucho en el último año.

De esta forma, al comienzo del programa, Christian Gálvez presentó a Sara, una nueva concursante, y desveló a los espectadores que la conocía de fuera del programa, debido a que fue ella su radióloga cuando se fracturó la clavícula el año pasado.

«Me caí jugando al fútbol y me reventé la clavícula. Llevo 12 tornillos y fue ella quién me llevó», contó Christian Gálvez. «Mucha gente te hace fotos, pero ¿quién te conoce por dentro como yo?», dijo la concursante. «Pues por dentro pocas personas, solo tú, el doctor que me operó y Pati», dijo el presentador entre risas.