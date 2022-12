Christian Gálvez confiesa cómo fue su primera cita con Patricia Pardo

El presentador Christian Gálvez de 42 años y la periodista Patricia Pardo de 39 años están a punto de celebrar su primer aniversario juntos. Tras la impactante noticia de la ruptura de éste junto a Almudena Cid, exgimnasta rítmica, después de doce años de relación.

Christian y Patricia se han mostrado muy felices juntos. Tanto es así que, hace poco, decidieron dar un paso más en su relación. ¿De qué manera? Mudándose juntos a casa de la gallega junto a sus dos hijas, en el norte de Madrid.

A pesar de llevar prácticamente un año de relación, de momento no han compartido casi ninguna imagen juntos, pues prefieren mantener su relación lejos del foco mediático y vivir con más privacidad. Con motivo del estreno de su nuevo programa titulado 25 palabras, el equipo de Outdoor ha sometido al presentador a un juego donde debía responder a situaciones que suceden en su día a día. Éste ha aprovechado para contar cómo fue el inicio de su historia de amor junto a Patricia Pardo.

“He tenido la fortuna de que con mi pareja fue todo muy bien, tomamos un café y funcionó todo guay”, contestaba a la pregunta de si está bien o mal poner excusas para no quedar con gente que no te apetece ir. La pareja está viviendo una navidad mágica y han aprovechado para irse de vacaciones a Viena. Una escapada romántica de la que han presumido a través de sus redes sociales.

El presentador de concursos como Pasapalabra y Alta Tensión ha decidido sumergirse en un nuevo reto, 25 palabras, emitido en Telecinco. La mecánica del programa trata de enfrentar cada tarde a dos equipos compuestos por un concursante anónimo y dos famosos para superar grandes desafíos. Además, los telespectadores podrán jugar desde sus casas. Tendremos que esperar hasta el 19 de diciembre para disfrutar de él.