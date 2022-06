Patricia Pardo, entre lágrimas al hablar de Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’

Este lunes, Patricia Pardo fue incapaz de contener las lágrimas al hablar de Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’. La periodista vivió un fin de semana lleno de emociones, tras haber sido premiada con la Antena de Plata, por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, por su labor al frente del programa matinal de Telecinco.

‘El programa de Ana Rosa’ se hizo eco de la noticia, emocionando a la presentadora, que no podía evitar romper a llorar al ver su discurso en la entrega de premios, donde hablaba de las «cinco mujeres de su vida», a las que le dedicó el premio una a una.

Patricia Pardo se rompió al ver el vídeo, donde dedicaba en primer lugar el premio a Ana Rosa Quintana: «Creo que ella no es consciente de la lección de vida y periodismo que me ha dado a lo largo de estos 12 años que llevamos juntas», decía en su discurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

«Soy miope y no veía a mi madre y mi hija, por eso pude aguantar el tipo», explicó la presentadora sobre las razones por las que consiguió leer el discurso sin llorar «Me emociona mucho esto porque, y yo creo que la gente lo sabe en sus casas, esta es una época muy dura para todos los que hacemos ‘El programa de AR’ porque ella no está aquí, y al final nunca sabes si estás de más o estás de menos; quieres guardarle el sitio, pero con humildad y con educación. Recibir el aplauso de la profesión es muy satisfactorio», expresó.

Patricia Pardo volvía a romperse nuevamente, por lo que tenía que cortar en seco su intervención: «Y ya lo dejo». «Enhorabuena, Patri, muy merecido», remataba reconociéndole Joaquín Prat, quien tomaba las riendas del programa para que su compañera pudiera terminar de recomponerse tras el emotivo momento vivido.